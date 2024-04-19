英國計劃加大限制對華投資　中國：極不明智

英國副首相杜永敦（Oliver Dowden）4月18日在倫敦一個智庫活動表示，在地綠政治緊張局勢下，英國經濟必須「去風險」，加強審查技術領域的對外投資和對外教育交流，以遏制資金流向戰略競爭對手如中國。中國駐英使館回應指，若英方限制上述對外投資和交流，將極不明智。



據美國政治新聞網站《政治報》（Politico），杜永敦點名批評中國在新疆、香港南海存在「侵犯行為」，並對他國進行「經濟脅迫」。

他宣布將透過2023年生效的《國家安全和投資法》及其他相關措施，審查當前對半導體等戰略技術的出口管制，確保在國外銷售的技術產品不會被用作損害英國利益。

英國副首相杜永敦4月16日在倫敦一個智庫活動的演講批評中國在新疆、香港南海存在「侵犯行為」，並對他國進行「經濟脅迫」。

駐英使館發言人稱，英方限制技術領域對外投資和對外教育交流，極其不明智，會嚴重影響英國技術進步和教育事業發展。

至於英方指責中國搞「經濟脅迫」，發言人強調相關指控純屬無中生有，無比荒唐，又敦促英方政治人物停止造謠惑眾，稱英方需停止破壞中英關係。

發言人指，新疆、香港事務純屬中國內政，也根本不存在所謂「侵犯」問題，輪不到英方指手劃腳。中方堅定維護在南海的領土主權和海洋權益，堅定維護南海和平穩定，反對任何人在南海挑事生非、破壞地區穩定。