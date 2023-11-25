卡梅倫復出後首談中英關係：與華接觸仍然正確

「卡梅倫勳爵表示英國必須與中國接觸」，英國廣播公司（BBC）24日以此為題報道，英國新任外交大臣卡梅倫（David Cameron）日前受訪為其此前擔任首相時的「親華」政策辯護，並認為如今與中國保持「接觸」仍然正確。



報道稱，曾締造中英關係「黃金時代」的卡梅倫此番復出後首度接受媒體全面訪問（full interview），談及中英關係，他堅持表示自己早年出任首相時的對華政策是正確的。

「我當上首相時，英國最大的需求是重新增長、重新開展貿易，通過出口來幫助我們在世界各地的企業。」他說，「我（的政策）讓飛機滿載貨物，飛往印度、中國和非洲，讓經濟重新運轉了起來。」

儘管卡梅倫承認，自他卸任首相以來世界已經改變，中國如今在外交上變得「更具雄心和自信」，但他也認為，英國政府現今仍應與中國打交道。

據報道，他認同「安全及保護是英國政策的重要部分」，支持現政府的對華「強硬現實政策」，並聲稱英國必須更加謹慎地與其盟友保持一致，以應對中國的所謂「惡意威脅」。

但卡梅倫也就此強調，「與中國接觸是我們需要採取的方法之一」。「中國人口占全人類的五分之一。如果我們不與其接觸，就無法解決氣候變化等挑戰，」他說，「希望我能參與其中。」

卡梅倫2023年11月23日到訪以色列南部（Reuters）

值得注意的是，BBC稱，在這次內容廣泛的談話中，卡梅倫還否認他是因為感到無聊才重新「出山」擔綱外交大臣，「六年首相經歷是當外交大臣前一段不錯的學徒期」。

至於歐盟事務，卡梅倫表示，雖然英國已經「脱歐」，但仍然要與歐盟保持「朋友、鄰里以及儘可能好的合作夥伴」關係，在外交、國防和安全政策方面與歐盟進行更密切的接觸。

「看看英國在烏克蘭的參與，這可能是英國參與歐盟的最好例子。」卡梅倫舉例稱，英歐在應對烏克蘭危機上的合作就是參照模板之一，「毫無疑問，英國是幫助烏克蘭的主要歐洲力量」。

11月13日，英國政府重組內閣，卡梅倫臨危受命出任外相，這也是自1970年代以來英國首次有前首相重返政府內閣。這一人事變動被媒體解讀為首相辛偉誠試圖團結中間派選民的一場「政治豪賭」。

辛偉誠將他召回保守黨政府之際，正值這個連續執政超過13年的英國老牌政黨面臨巨大的內外壓力之時，其中之一就是保守黨內右翼勢力崛起，導致黨內分歧加劇。在與中國的關係上，英國政壇和輿論也充斥着反華噪音。

卡梅倫「回巢」擔任英國外相，2023年11月22日現身於英國唐寧街10號（Reuters）

卡梅倫復出後，中方對下一步的中英關係有何研判和期待？中國外交部發言人毛寧在11月14日的例行記者會上曾回應表示，中國和英國都是聯合國安理會常任理事國，也是世界主要經濟體，發展穩定、互惠的中英關係，符合兩國人民的根本利益，也有利於雙方共同應對全球挑戰，促進世界的和平與發展。雙方應當本着相互尊重、合作共贏的原則，共同推動中英關係健康穩定發展。

關於中英關係，中共中央政治局委員、外交部長王毅今年8月也曾指出，中方始終重視英國的大國地位和獨特作用，始終致力於發展穩定互惠的中英關係，始終認為中英合作具有全球影響。對話與合作，是中國對英政策的關鍵詞和主基調。只要堅持相互尊重，平等相待，客觀看待彼此發展，增進理解互信，中英關係就能排除干擾障礙，展現生機活力，開闢廣闊前景。

王毅說，面對變亂交織的國際形勢，中英作為聯合國安理會常任理事國，理應展現大國擔當，合作應對全球挑戰，維護世界和平穩定；作為全面戰略夥伴，理應珍惜兩國領導人和各界迄今為此付出的心血，推動中英關係向前發展而不是後退；作為貿易金融大國，理應加強宏觀政策協調，為世界經濟復蘇注入強勁動力；作為歷史文化大國，理應加強交流互鑑，倡導文明對話，為人類社會減少隔閡衝突發揮建設作用。

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