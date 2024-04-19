以色列施襲伊朗報復不遠千里　為何先炸「文化古都」伊斯法罕？

以色列在香港時間4月19日疑始開始對伊朗實行報復，其中一個受襲地點是伊朗中部城市伊斯法罕（Isafahan，又稱伊薩法罕）。伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報道稱，伊朗伊斯法罕核設施完全安全。



伊朗法斯通訊社（Fars）稱，伊斯法罕一機場傳出爆炸聲。

伊斯法罕省有多個伊朗核設施，其中包括於納坦茲（Natanz）核設施。納坦茲核設施是伊朗濃縮計劃的核心。

以色列之前已經警告稱，遭到伊朗攻擊後將對伊朗的核設施實施報復。國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）4月15日已在紐約說「擔憂伊朗核設施可能會成為以色列的打擊目標」。

伊朗納坦茲核設施。（GettyImages）

新華社18稱，以色列視為「眼中釘」的是位於福爾道和納坦茲的鈾濃縮設施，部署在這裏的數以千計的離心機被認為是伊朗獲得武器級核材料所必不可少的設備。

納坦茲核設施是伊朗最主要的鈾濃縮工廠，據稱其生産車間位于地下8米深的兩個大廳，安裝有近萬部離心機。大廳頂部還用數米厚的鋼筋混凝土和25米厚的泥土進行了加固，常規空襲手段難以奏效。

新華社引述美國「國家利益」網站稱，近年來，以色列多次威脅要對伊朗核設施動手，但遲遲沒有採取實際動作，主要原因之一是距離太遠。

從地理位置看，伊朗核設施分布於該國內陸縱深地區，納坦茲與以色列的直線距離超過1600公里，超出以色列空軍的作戰半徑，因此以色列近年主要是嘗試用其他手段破壞納坦茲的離心機運轉。

▼有學者在社交媒體X轉發影片，稱相信是伊朗中部城市伊斯法罕被以色列的導彈擊中的影片。他指防空系統投入運作，以及Shadi Salami空軍基地附近防空警報大作：

根據中國領事服務網，伊斯法罕是伊朗第三大城市，位於伊朗中部地區，系伊斯法罕省省會，人口約225萬（2023年統計），海拔1590米。

該城歷史悠久，始建於阿契美尼德王朝時期，多個王朝在此建都，風景優美，擁有11世紀至19世紀各種伊斯蘭風格建築。2006年當選為「伊斯蘭世界文化之都」、「伊朗文明與文化之都」，是伊朗著名旅遊勝地。

伊斯法罕也是伊朗紡織工業和手工業製造中心，在歷史上曾富甲天下，是古代「絲綢之路」 的南路要站。

2023年10月28日在伊朗軍方在該國中部城市伊斯法罕（Isfahan）舉行的軍事演習中發射一枚導彈。（ Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS/File Photo）

根據聯合國教科文組織，伊斯法罕曾為中亞最大和最重要的城市之一 ，它橫跨於中亞, 落在東西南北主要貿易道路上的十字路口。

它在塞爾柱和薩非王朝頂盛時期，被譽為是伊朗最美麗的城市。波斯諺語Esfahan nesf-e Jahan，翻成中文意思是「伊斯法罕半天下」，它當年的繁盛由此可見一斑。

伊斯法罕自古以來已是一個商業重鎮，在阿巴斯一世（1588-1629），通過伊斯法罕在絲綢之路上的改道，並以此城作首都，在公元十七世紀，這城市不僅是歐洲商賈雲集之處，傳教士和僱傭軍也來到此地，讓它成為成為一個宗教寬容的商業、外交和文化活動中心。