美國否決巴勒斯坦入聯　中國駐聯合國代表：巴人夢想被無情擊碎

美國4月18日在聯合國安理會否決一項關於巴勒斯坦申請成為聯合國正式會員國的決議草案。中方對美國決定感到十分失望，中國常駐聯合國代表傅聰形容這是令人悲傷的一天，巴勒斯坦人民幾十年的夢想被無情擊碎。



傅聰表示，獨立建國是巴勒斯坦人民幾代人的夙願，正式加入聯合國則是這段歷史進程關鍵一步，巴方自2011年起已申請入聯，但由於某些國家反對，安理會當時行動被擱置。 他認為目前與以往任何時候相比，接納巴方成為聯合國正式會員國都更具迫切性。

巴勒斯坦自2011年起已申請成為聯合國正式成員國，惟一直未獲通過。 (Photo by Ralph Orlowski/Getty Images)

傅聰強調絕不同意巴勒斯坦不具備治理國家的能力等論調，成為某些國家不支持巴方入聯的理由。過去13年巴勒斯坦局勢發生許多變化，最根本是以色列在約旦河西岸的定居點不斷擴張，逐步侵蝕「兩國方案」的基礎，使巴勒斯坦作為國家的生存空間不斷被擠壓。

他批評，有關國家採取默許甚至縱容的態度，現在又卻反過來質疑巴勒斯坦不具備執政能力，完全是混淆是非的邏輯。

傅聰稱，更令人不可接受的是，相關國家質疑巴勒斯坦是否符合聯合國憲章規定的會員國資格，暗示巴方是否「愛好和平」還是個問題。

他認為，此舉是對巴勒斯坦人極大的侮辱，相關國家若出於政治算計不支持巴方成為聯合國正式會員國，可直言而不必找藉口對巴人進行二次傷害。

傅聰重申，獨立建國是巴勒斯坦人民不可剝奪的民族權利。聯合國接納巴方成為正式會員國，可以讓巴勒斯坦享有與以國平等的地位，有助於為恢復巴以談判創造條件。

傅聰呼籲，所有真心支持「兩國方案」的國家，都不應該反對巴勒斯坦正式加入聯合國。