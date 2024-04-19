美國一票否決　巴勒斯坦「入聯」之路再受阻

聯合國安理會4月18日下午就接納巴勒斯坦成為聯合國正式會員國進行表決。 由於美國作為安理會常任理事國反對，該決議草案被一票否決。 此次投票中，12票贊成，英國、瑞士2票棄權，美國1票反對。



美國4月18日投票反對巴勒斯坦尋求成為正式成員國的請求，阻止聯合國有效承認巴勒斯坦國家的地位。美國一名官員告訴路透社：「美國認為，巴勒斯坦人民實現國家獨立的最快途徑是通過以色列和巴勒斯坦政府直接談判，並得到美國和其他夥伴的支持。」

以色列外交部長讚揚美國投出否決票，稱「可恥的提議被拒絕。恐怖主義不會得到回報」。

巴勒斯坦則譴責美方，稱美國的否決是「不公平、不道德和不合理的」。哈馬斯也發聲明，強烈譴責美國使用否決權阻止承認巴勒斯坦國的立場。

15個理事會成員將就一份草案決議進行投票，該決議建議將「巴勒斯坦國家加入聯合國會員」提交給193個聯合國大會成員國。

理事會決議需要至少9票支持，且不得遭到美國、英國、法國、俄羅斯或中國的否決，才能通過。外交官表示，該草案可能獲得多達13個理事會成員的支持，這將迫使美國使用否決權。

巴勒斯坦目前在聯合國擁有觀察員國地位，而以色列自1948年起為該組織正式成員國。