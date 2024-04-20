迄今措辭最強硬　G7促中國勿助俄重建軍事實力

七國集團（G7）外長對中國發出迄今為止最強烈的警告之一，告誡中方停止協助俄羅斯對烏克蘭的戰爭。



彭博社報道，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）4月19日在意大利卡普里島（Isola di Capri）舉行的G7外長會議後說，G7和許多國家已非常明確地告訴中國，不應向俄羅斯供應武器，這讓俄軍得以繼續對烏克蘭的侵略，也幫助俄羅斯從整體上重建國防實力。

布林肯說：「中國不能兩者兼得，一方面與歐洲國家享有友好關係，另一方面又推動冷戰結束以來對歐洲的最大威脅。」

G7在公報中對中國企業向俄羅斯轉讓軍民兩用物項和武器零部件表達強烈關切。他們指出，俄羅斯正利用這些材料來推進軍事生產，並重建和重振國防工業基礎，這對烏克蘭和國際的和平與安全構成威脅。

圖為2024年4月19日，美國國務卿布林肯在意大利卡普里島出席七國集團外長會議後，出席新聞發布會。（Reuters）

儘管中國尋求在俄烏戰爭問題上打造一個基本中立的形象，但中俄按照兩國領導人兩年前的友誼「無上限」的說法結成了深厚的聯盟。

包括美國在內的烏克蘭盟友指責中國在光學、硝化棉、微電子和渦輪噴氣發動機方面向俄羅斯提供支持。彭博社4月早些時候報道，北京還向俄羅斯提供用於軍事目的的衛星圖像，以及用於坦克的微電子和機床。

2023年8月15日，一面俄羅斯國旗飄揚在位於莫斯科的俄羅斯央行總部上空。標誌上寫着「俄羅斯銀行」。（Reuters）

G7公報說，「當中國與俄羅斯建立越來越緊密的關係，而俄羅斯發動非法的侵略戰爭，我們是無法接受的」。

德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）告訴記者：「我們呼籲中國利用它對普京的影響力。在任何情況下，我們都無法接受世界上任何國家為普京的戰爭機器添磚加瓦。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

