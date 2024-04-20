阿根廷申請成為北約全球夥伴國家　美國擬供4000萬防務資金

阿根廷國防部長彼得里（Luis Petri）4月18日稱，該國希望成為北約的全球夥伴，並已向北約提交相關申請。



他在社交媒體X賬號發文稱：「我會見了北約副秘書長，向他提交一份意向書，其中包含阿根廷成為該組織全球合作夥伴的申請。」

他補充說：「我們將繼續努力恢復關係，這將使我們能夠按照北約標準實現武裝力量的現代化改造和訓練。”

隨著米萊（Javier Milei）在大選中勝出，2023年12月上台，阿根廷採取了與美國和西方國家建立全面夥伴關係的方針。

圖為阿根廷總統米萊（Javier Milei）2023年12月12日在阿根廷布宜諾斯艾利斯出席節日活動。（Reuters）

美助阿根廷買戰機

美國駐布宜諾斯艾利斯大使館消息稱，「美國宣布按照『外國軍事融資計劃』向阿根廷提供4000萬美元用於國防現代化升級。阿根廷將在2003年後首次獲得美國的外國軍事融資。」

美國大使館稱，只有重要夥伴能得到這樣的支持。阿根廷可用這筆資金採購防務產品、獲得訓練服務並與美軍加強協作。

大使館稱：「這筆資金將幫助阿根廷進行軍事現代化升級，助其採購F-16戰機。」

阿根廷從丹麥採購24架F-16二手戰鬥機。丹麥的出售決定是在與美國政府密切合作的情況下作出的。這筆資金將幫助阿國支付購買戰機的部份費用。這是阿根廷20多年來首次獲得此類資金，

美媒稱，這融資計劃是為讓包括以色列在內的美國主要盟友購買美製武器。

2024年4月16日，阿根廷國防部長彼得里（Luis Petri) 抵達斯克吕斯楚普機場（Skrydstrup Airport)，並在丹麥日德蘭半島會見丹麥國防部長波爾森（Troels Lund Poulsen，不在圖中）。（Reuters）

「夥伴國」並非正或成員國

北約其他「全球夥伴」國家包括阿富汗、澳洲、伊拉克、日本、韓國、蒙古國、新西蘭、巴基斯坦和哥倫比亞。

哥倫比亞是北約在拉丁美洲唯一的「合作夥伴」國家。

北約賦予一國「全球夥伴」國家地位並不意味着北約盟國會在該國遭受攻擊時加入抵禦，北約第五條款有關集體防禦的這一承諾僅限於正式成員國。