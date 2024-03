球王美斯的祖國阿根廷,近年深受通脹壓力,上月通脹率更高達276.2%。為避免受高通脹之苦,當地對虛擬貨幣的興趣大增。據當地虛擬貨幣交易所Lemon紀錄,截至3月10日的一周,錄得3.5萬宗客戶購入Bitcoin(比特幣)的交易,為去年每周平均水平的兩倍。



有分析指出,以往阿根廷人會將披索兌換成美元以避開通脹,可是在過去2個月當地居民似乎感到失去興趣,因為在非官方匯率下,期內美元兌披索升值10%,Bitcoin累升達60%,提升Bitcoin吸引力。

比特幣:Bitcoin coins are seen at a stand during the Bitcoin Conference 2023, in Miami Beach, Florida, U.S., May 19, 2023. (REUTERS)