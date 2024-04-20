歐美擔憂中國「產能過剩」　德媒：既虛偽又短視

歐美各國近年相繼對「中國產能過剩」表達擔憂，並實施反制措施。德國媒體《新蘇黎世報》一篇評論文章指出，歐美抱怨中國產能過剩，實為既虛偽又短視。



歐美各國抱怨中國產能過剩，認為中方透過非市場行為，使其出口的新能源產品能傾銷西方國內市場。

文章指出，歐美國家實際上也是「產能過剩」，歐美向亞洲的出口其實也屬於「產能過剩」，假如一個國家只為自己的市場進行生產，那麼貿易根本無從談起。

透過補貼等積極的產業政策，中國建立起超過本土需求之外的工業產能，在電動車領域以及生產「綠色」產品如光伏板和風輪方面已取得初步成就。

美國財長耶倫（Janet Yellen）在訪華期間，不斷強調產能問題。2024年4月8日在北京舉行記者會，向記者講述這次訪華行程（Reuters）

歐美指控中國補貼國內新能源產業的措施，實為非市場行為。在意大利和法國的車商的要求下，歐盟委員會主席馮德萊恩隨即宣布啟動調查中方是否有傾銷之嫌。

德媒引述「新工業政策觀察」（New Industrial Policy Observatory）2024年3月的數據指出，美國針對產業的補貼遠超歐洲，相反中國的補貼數目大約只有歐美的一成。

文章建議，歐美各國應接受這一競爭，以中國全方位開放市場上作為條件，允許中方將新能源產品以及汽車出口到歐洲市場以及設廠生產。