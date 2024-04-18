美國指中國「產能過剩」　學者：華府為作更多制裁鋪路

中美經濟工作組會議再次就中國產能過剩問題進行交鋒，美國重申擔憂中國工業產能過剩，中國則關切美國對華經貿限制措施。



受訪學者分析，美國對中國新能源汽車、鋰電池及光伏能源「新三樣」產能過剩的指控，旨在遏制中國在科技領域的戰略威脅，為對中國實施更多制裁或限制鋪平道路。

根據中國財政部星期三（4月17日）發文告，中國財政部副部長廖岷和美國財政部副部長尚博（Jay Shambaugh），星期二（4月16日）在華盛頓共同主持中美經濟工作組會議。雙方就全球及中美宏觀經濟形勢和平衡增長等議題，進行了深入、務實、建設性的溝通。

根據美國財政部文告，美國財政部長耶倫當天會見了兩國經濟工作組代表，並就如何在合作與分歧領域，繼續推進雙邊關係進行了富有成效的對話。

文告還指出，美國代表團繼續對中國的非市場行為和工業產能過剩表示關切。

中方代表也就美對華經貿限制措施表達了關切，並就產能問題作出進一步回應。文告並沒有提到回應的詳細內容。

據路透社報道，中國駐美使館發言人劉鵬宇在會議後回應了產能過剩的指控，指中國部分出口增長是基於「國際分工和市場需求」。

他說：「把產能過剩政治化，把經濟問題與安全問題掛鈎，違背經濟規律，損害自己的產業和全球經濟穩定。中方認為，各方都需要尊重公平競爭、開放合作等市場經濟的基本原則。」

圖為2006年7月23日，一名員工在中國江蘇省寶應一家電纜廠工作。（Reuters）

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授顧清揚接受《聯合早報》採訪時研判，中國工業產能過剩問題已成為美國在中美博弈中的新戰略，此舉旨在遏制中國在高科技產業領域的發展，避免美國失去在該領域的領導地位和國際影響力。

他說：「中國一直存在鋼鐵和水泥等產能過剩問題，但美國從未提及，因為這對美國不構成戰略威脅。但現在不同了，中國出口的『新三樣』象徵着當今高科技的主要產品，且在全球貿易佔很大份額。這讓美國感到其在科技領域的領導地位被削弱。」

中國經濟學者、遼寧大學特聘研究員陳波則認為，美國指控中國工業產能過剩在學術上並沒有嚴謹的依據，而美國的指責更多是從政治考量出發，為對中國實施更多制裁或限制進行鋪墊。

他說：「今年是美國選舉年，美國現在政治氣氛正瀰漫着強化與中國地緣政治鬥爭的氛圍。因此，在政治正確的氣氛下，美國可以罔顧規則甚至事實。」

在陳波看來，美國會持續在「新三樣」產能過剩上與中國進行交鋒，但能對中國作出的實際行動並不多。

他解釋，美國已在光伏能源產品上對中國產品實施嚴厲制裁，而中國對美國出口的新能源汽車並不多。因此對這兩類新能源產品的制裁，將不會對中國的國際銷售造成太大影響。

他補充指出，如果美國對中國具備產業優勢的鋰電池行業進行制裁，將大大提高美國新能源汽車上遊行業的製造成本，導致下游承擔更高的銷售價格。因此美國的制裁很可能會最終造成「傷敵一千、自損八百」局面。

本文獲《聯合早報》授權轉載

