歐爾班：西方離向烏克蘭派兵僅「一步之遙」

據匈牙利電視台《Hír TV》報道，匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）4月19日表示，西方各國領導人離向烏克蘭派兵作戰「只有一步之遙」。他同時保證，匈牙利不會捲入衝突。



歐爾班在一場為其所在的青民盟（Fidesz）舉行的競選活動中表示：「我們距離西方向烏克蘭派遣軍隊只有一步之遙。這是一個軍事漩渦，可能會把歐洲拖入谷底。布魯塞爾正在玩火。」

美國《新聞周刊》（Newsweek）報道稱，歐爾班並未為其「西方領導人即將向烏克蘭派兵」的言論提供任何證據。

匈牙利電視台Hír TV採訪時，歐爾班表示，俄烏衝突是「兩個斯拉夫民族之間的戰爭」，應該通過停火與和平談判儘快結束，但布魯塞爾的領導人們卻把這當作他們自己的戰爭一樣持續進行談論。

儘管匈牙利是北約成員國，但歐爾班表示，匈牙利的錢不應該被送到烏克蘭。歐爾班說，目前，歐洲只有匈牙利這一個支持和平的政府。他預計，隨着愈來愈多的人意識到需要停火和談判，並且應該向烏克蘭提供最少的資金，歐洲的親戰思維最終將會破裂。

在歐爾班發表上述言論之前，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）曾於2月表示，北約不應排除向烏克蘭派兵的可能性，引發了一場國際辯論。目前北約內部對「是否派兵」意見不一，尚沒有西方國家公開向烏克蘭派兵參戰。

圖為2月26日，法國巴黎舉行支持烏克蘭會議，法國總統馬克龍會後出席記者會。（Reuters）

但歐爾班則表示，歐洲各國領導人「已經捲入」了俄烏衝突。歐爾班稱，現在，在布魯塞爾內部，支持戰爭者占多數，北約的政治「正被戰爭的邏輯所主導」。

他說，儘管（美西方）已經向烏克蘭輸送了大量資金和武器，但「（烏）局勢沒有改善，事實上，情況正在變得更糟」。歐爾班保證，他的國家（匈牙利）不會捲入衝突。

「我們不想要戰爭，我們不希望匈牙利再次成為列強的玩具。這就是為什麼我們必須支持和平，」歐爾班說，「（不論）在（匈牙利）國內，在（美國）華盛頓特區，在歐盟以及聯合國，我（都）建議我們做出明確的承諾：只要有一個國家政府在領導這個國家，匈牙利就不會站在任何一邊捲入俄烏戰爭。」

俄羅斯克里姆林宮此前曾對「西方陣營可能向烏克蘭派兵一事」警告稱，如果西方國家的軍隊被派往俄烏衝突戰場，將引發北約和俄羅斯之間不可避免的衝突。

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