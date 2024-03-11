匈牙利總理：拜登連任將不妙　特朗普上台可終結俄烏戰爭

匈牙利總理歐爾班（Viktor Orbán）3月10日表示，美國共和黨總統參選人、前總統特朗普（Donald Trump）承諾若他再次成為總統，就不會給烏克蘭錢，而沒有美國，歐洲也將無法提供資助，俄烏戰爭將結束。



俄衛網11日報道，特朗普8日晚在他的海湖莊園（Mar-a-Lago）接見歐爾班。會晤持續了近一個小時，然後兩人共進晚餐及出席音樂會。前總統新聞辦指出，特朗普和歐爾班「討論了涉及匈牙利和美國的廣泛問題，包括一個強大和安全的邊界對每個國家的頭等重要性」。

歐爾班在接受M1電視台採訪時說，「顯然，烏克蘭自己是站不穩的。如果美國人不提供武器和資金，歐洲人也不提供，那戰爭就會結束。如果美國人不給錢，那麼歐洲人自己也沒有能力資助這場戰爭，那麼戰爭就會結束。」

他續指，「特朗普現在不是總統，但當民主黨希望撥款進行戰爭時，他的政黨會阻撓。特朗普說，如果他回來，他不會承擔，一分錢也不會（撥出）。然後這場戰爭就會結束。」

圖為2019年5月13日，時任美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮接待匈牙利總理歐爾班（Viktor Orbán）。（Reuters）

歐爾班：拜登連任「就糟了」

歐爾班在回答M1電視台記者有關他如何看待現任總統拜登（Joe Biden）可能連任的問題時表示，「要這樣就糟了。」

拜登則在評論歐爾班與特朗普在佛羅里達會晤一事時表示，匈牙利總理似乎「認為民主行不通，且在尋求獨裁」。

在接受M1電視台採訪時，當主持人問歐爾班是否真的對民主有這樣的看法，他回答說，「現任美國總統的話，就準確性而言，不應被高估。」