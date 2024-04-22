越南總理下令　通往中國的高速公路開工

越媒4月21日稱，越南政府總理范明政4月21日上午出席並下達諒山省友誼-芝陵段高速公路項目開工儀式。該項目是北南高速公路東段從諒山省到金甌省路段的最後一個項目。



北南高速公路東段從諒山省到金甌省路段由越南大山嶺建設股份公司、大山嶺集團股份公司、568工程建設股份公司和LIZEN股份公司以BOT（建設-運營-轉讓）形式投資。該項目途徑芝陵、高祿、文朗和諒山市，全長約59.87公里，總投資11.024萬億越盾，其中國家財政資金為5.5萬億越盾。該項目預計將於2026年竣工，投資回收期為25年7個月26天。

范明政指出，建設同步現代化基礎設施體系是三大戰略突破口之一，一直受到黨和國家的高度重視。

近年來，越南投入大量資源建設基礎設施，特別是戰略性交通基礎設施建設。包括北南高速公路東段從諒山省到金甌省段在內的多條跨省域的高速公路加緊建設，連接32個省市和3個重點經濟區。

2024年4月21日上午，越南政府總理范明政出席並下達諒山省友誼-芝陵段高速公路項目開工儀式。圖為諒山省友誼-芝陵段高速公路項目開工儀式。（圖片來源：越南政府門戶網站）

范明政表示，友誼至芝陵高速公路項目是按照新高速公路標準建設的，採用公私夥伴關係機制。該項目有助於落實越共十三大決議提出的關於繼續將同步建設基礎設施系統作為三個戰略性突破口之一的目標。該項目開闢新的發展空間，實現北部山區與紅河三角洲的交通和經濟對接；連接南寧-諒山-河內-海防和諒山-河內-胡志明-木排2條經濟走廊；是東盟國家通往中國的重要窗口。

范明政要求計劃投資部、交通運輸部和有關部門與諒山省密切配合，共同化解困難和障礙，加速推進項目進度，確保工程如期保質完工。

在活動中，范明政向諒山省移交由資助商籌集的善款，為諒山省各族人民消除危房提供補助》。