習近平訪問越南兩大看點 美國心裏苦 日本被打一巴掌
習近平12月12日至13日將對越南進行國事訪。在此次習近平出訪前，中越兩國之間就已經進行着緊密的高級別往來。2022年10月底11月初，越共中央總書記阮富仲訪華，成為中共二十大後首位來訪的外國領導人。而今年是中越建立全面戰略合作伙伴關係15周年，越南總理范明政、國家主席武文賞先後於6月10月訪華。而就在上月初，中國外長王毅才受邀訪問越南，月底，中國商務部長王文濤再次訪問越南，雙方就推動經貿高質量發展深入交換意見。
很顯然，兩國關係正處在升温階段。越南曾經表示，願意把中國作為對外政策的頭等優先，中國也願意把對方作為周邊外交的優先方向。特別是在王毅訪越時說道的「中越就提升兩國關係定位達成共識，可謂水到渠成」。水到渠成，短短四個字，不僅道出了中越兩國「同志」加「兄弟」的情誼，也道出了中越關係不受其他關係影響、不受任何勢力干擾的實質。
中越「頂格」關係會否再升級？
事實上，美國總統拜登9月到訪越南河內，將美越關係從「全面夥伴關係」提升至「全面戰略伙伴關係」，自從美越關係「連跳兩級」，升至與中越關係「同級」之後，雖然越方有過幾次積極表態，表示越方始終把對華關係視為頭等優先。但着眼於南海局勢，越南這種「平衡外交」還是令人多有不安。尤其是緊隨美國之後，日越關係再度升温，更是給人一種越南政府有意向美國及其盟友靠攏，隨時可能成為下一個小馬科斯政府。在這種重要關頭，中越雙方最高領導人能夠坐下來，開誠佈公地聊一聊，顯然是有意在平息這種不安感。
此次習近平訪越一大看點就是中越關係會否再升級。要知道，現在中國和越南之間的關係，已經是「頂格」了，現在再提升，估計就得「開闢」個「新名詞」出來了。原本美日還挺高興，能和中國「平起平坐」，中越如果此番達成提升關係共識，對美日來說可謂是一記重擊。
美日想拉攏越南，主要原因就是想在南海問題以及美國所謂的「印太戰略」上來找一個幫手，想讓越南當「橋頭堡」。結果越南完全不如美日的意。在王毅訪越期間，中越兩國還開展了今年第二次的北部灣海域聯合巡邏。現如今，中越的這個聯合巡邏，已經成為了南海地區海上執法合作樣板。也就是說，美日想繼續攛掇越南在南海問題上搞事，很難。
值得一提的是，美日可能覺得越南這樣不厚道，但事實上，在美日和越南提升雙邊關係之前，越南就有言在先過了。拜登訪越之前，阮富仲就表示，不會讓美國越過中國去。武文賞訪日前，越南也強調過，和中國是「同志加兄弟」。那既然越南都強調過了，也給美日打過預防針了。
中越會否合作建鐵路？
當然了，和美日搞出來的小動作完全不同，越方之所以選擇中方，擺了美日一道，並不是因為中方的「拉攏」更有利，而是因為越南有需求、有必要處理好對華關係。
值得注意的是，在此前中越兩次的高層會晤中，越南皆提到，要推進「一帶一路」與「兩廊一圈」戰略對接，希望進一步加強貿易投資。其中，與中國商務部長王文濤在越南胡志明市會見的越南總理范明政，還特別提到了推動鐵路方面的互聯互通，提升邊境口岸開放水平一事。
眾所周知，越南地形南北長，東西窄，迫切需要一條貫通南北的鐵路體系。在2005年，越南政府就提出了南北高鐵計劃，打算修建一條連接南方最大經濟中心胡志明市，到北方首都河內的鐵路線。但是計劃提出後的十幾年都沒有實現，因為被委託修建鐵路的日本根本不給力，不僅報價高，積極性也不高，導致事情一拖再拖。
越南現在當着中國的面提起鐵路修建，很明顯，就是希望被譽為「基建狂魔」的中國，可以幫助他們早日擁有一條貫穿南北的重要的鐵路線。中國能被寄予厚望，自然也是有原因的，中國自己國內交通網愈加完善和成熟，在「一帶一路」項目下進行的基建建設更是數不勝數，東南亞多個國家找中國進行合作修建鐵路。像雅萬高鐵歷時7年已經可以開通使用了。這些都彰顯了中國是有實力、有良好信譽的合作伙伴。早就心心念念要修鐵路的越南，在白白等待18年後，加之國家經濟發展也進入一個快速發展期，自然很期待如此重要的一條鐵路。
此番習近平訪越期間，基礎建設的合作也將是一個實實在在的看點。而在基礎設施建設方面的合作，勢必也是有利於中越在政治層面形成一定的共識。