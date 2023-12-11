習近平訪問越南兩大看點　美國心裏苦　日本被打一巴掌

習近平12月12日至13日將對越南進行國事訪。在此次習近平出訪前，中越兩國之間就已經進行着緊密的高級別往來。2022年10月底11月初，越共中央總書記阮富仲訪華，成為中共二十大後首位來訪的外國領導人。而今年是中越建立全面戰略合作伙伴關係15周年，越南總理范明政、國家主席武文賞先後於6月10月訪華。而就在上月初，中國外長王毅才受邀訪問越南，月底，中國商務部長王文濤再次訪問越南，雙方就推動經貿高質量發展深入交換意見。

很顯然，兩國關係正處在升温階段。越南曾經表示，願意把中國作為對外政策的頭等優先，中國也願意把對方作為周邊外交的優先方向。特別是在王毅訪越時說道的「中越就提升兩國關係定位達成共識，可謂水到渠成」。水到渠成，短短四個字，不僅道出了中越兩國「同志」加「兄弟」的情誼，也道出了中越關係不受其他關係影響、不受任何勢力干擾的實質。

2023年12月1日，越南國家主席武文賞（右）在河內會見中共中央政治局委員、外交部長王毅（左）。（中國外交部網站）

中越「頂格」關係會否再升級？

事實上，美國總統拜登9月到訪越南河內，將美越關係從「全面夥伴關係」提升至「全面戰略伙伴關係」，自從美越關係「連跳兩級」，升至與中越關係「同級」之後，雖然越方有過幾次積極表態，表示越方始終把對華關係視為頭等優先。但着眼於南海局勢，越南這種「平衡外交」還是令人多有不安。尤其是緊隨美國之後，日越關係再度升温，更是給人一種越南政府有意向美國及其盟友靠攏，隨時可能成為下一個小馬科斯政府。在這種重要關頭，中越雙方最高領導人能夠坐下來，開誠佈公地聊一聊，顯然是有意在平息這種不安感。

2023年9月10日，美國總統拜登與越南共產黨中央總書記阮富仲帶領幕僚們在越共總部進行會談。越南同意將越美關係升級至全面戰略夥伴關係。（Reuters）

此次習近平訪越一大看點就是中越關係會否再升級。要知道，現在中國和越南之間的關係，已經是「頂格」了，現在再提升，估計就得「開闢」個「新名詞」出來了。原本美日還挺高興，能和中國「平起平坐」，中越如果此番達成提升關係共識，對美日來說可謂是一記重擊。

美日想拉攏越南，主要原因就是想在南海問題以及美國所謂的「印太戰略」上來找一個幫手，想讓越南當「橋頭堡」。結果越南完全不如美日的意。在王毅訪越期間，中越兩國還開展了今年第二次的北部灣海域聯合巡邏。現如今，中越的這個聯合巡邏，已經成為了南海地區海上執法合作樣板。也就是說，美日想繼續攛掇越南在南海問題上搞事，很難。

值得一提的是，美日可能覺得越南這樣不厚道，但事實上，在美日和越南提升雙邊關係之前，越南就有言在先過了。拜登訪越之前，阮富仲就表示，不會讓美國越過中國去。武文賞訪日前，越南也強調過，和中國是「同志加兄弟」。那既然越南都強調過了，也給美日打過預防針了。

2022年8月23日，陝西首趟中越國際貨運班列由西安國際港站駛出開往越南河內。

中越會否合作建鐵路？

當然了，和美日搞出來的小動作完全不同，越方之所以選擇中方，擺了美日一道，並不是因為中方的「拉攏」更有利，而是因為越南有需求、有必要處理好對華關係。

值得注意的是，在此前中越兩次的高層會晤中，越南皆提到，要推進「一帶一路」與「兩廊一圈」戰略對接，希望進一步加強貿易投資。其中，與中國商務部長王文濤在越南胡志明市會見的越南總理范明政，還特別提到了推動鐵路方面的互聯互通，提升邊境口岸開放水平一事。

圖為中國商務部部長王文濤2023年11月25日與越南總理范明政會面。特別提到了推動鐵路方面的互聯互通。（Reuters）

眾所周知，越南地形南北長，東西窄，迫切需要一條貫通南北的鐵路體系。在2005年，越南政府就提出了南北高鐵計劃，打算修建一條連接南方最大經濟中心胡志明市，到北方首都河內的鐵路線。但是計劃提出後的十幾年都沒有實現，因為被委託修建鐵路的日本根本不給力，不僅報價高，積極性也不高，導致事情一拖再拖。

越南現在當着中國的面提起鐵路修建，很明顯，就是希望被譽為「基建狂魔」的中國，可以幫助他們早日擁有一條貫穿南北的重要的鐵路線。中國能被寄予厚望，自然也是有原因的，中國自己國內交通網愈加完善和成熟，在「一帶一路」項目下進行的基建建設更是數不勝數，東南亞多個國家找中國進行合作修建鐵路。像雅萬高鐵歷時7年已經可以開通使用了。這些都彰顯了中國是有實力、有良好信譽的合作伙伴。早就心心念念要修鐵路的越南，在白白等待18年後，加之國家經濟發展也進入一個快速發展期，自然很期待如此重要的一條鐵路。

此番習近平訪越期間，基礎建設的合作也將是一個實實在在的看點。而在基礎設施建設方面的合作，勢必也是有利於中越在政治層面形成一定的共識。