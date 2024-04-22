王毅訪柬埔寨晤國王及副首相　推進兩國關係及打擊網賭電詐等合作

中共中央政治局委員、外長王毅到訪柬埔寨，4月21日先後與國王西哈莫尼（Norodom Sihamoni），以及副首相兼外交大臣宋金達會晤。王毅與宋金達會面時稱，今年是新中國成立75周年，也是柬埔寨新政府全面施政的開局之年，兩國關係面臨重要發展機遇，中柬命運共同體建設邁入高質量、高水平、高標準的新時代。中方願同柬方一道，深化戰略互信，加強團結合作，夯實互利根基。



王毅表示，中方願同柬方一道，落實好兩國高層共識，按照新版構建中柬命運共同體行動計劃，加強發展戰略對接，全方位推進政治、產能、農業、能源、安全、人文六大領域合作。

促共同打擊人口販賣等違法活動

王毅又稱，盼以「中柬人文交流年」為契機，增進人民之間的友好感情，夯實兩國關係的社會基礎。共同打擊網賭電詐、人口販賣等違法活動，徹底鏟除有關犯罪團夥。共同推動中國東盟關係高質量發展，推動瀾湄合作大踏步前進，把牢東亞合作的正確方向。

王毅與西哈莫尼會面時稱，中柬友好由兩國老一輩領導人親手締造，歷經國際風雲變幻考驗，始終堅如磐石。中方願同柬方一道，落實好兩國領導人戰略共識，為「鑽石六邊」合作架構注入新的內涵，為「工業發展走廊」和「魚米走廊」建設增添新的動力，為柬人民帶來實實在在的利益。中國將永遠做柬埔寨最可信賴的夥伴和最為堅強的後盾。