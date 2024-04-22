美國或制裁以軍屬下部隊指侵犯人權　內塔尼亞胡斥荒謬不道德

美國媒體AXIOS報道，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將在幾天內宣布對以色列國防軍（IDF）的「猶太永恆營」（Netzah Yehuda，暫譯）實施制裁，指責該部隊在約旦河西岸侵犯人權。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）4月21日表明反對。以色列戰時內閣成員甘茨（Benny Gantz）同日與布林肯通話，要求重新考慮報道內容。



內塔尼亞胡發聲明表示，如果有人認為他們可以對以軍某個部隊實施制裁，他將竭盡全力與之抗爭。他指出，絕對不能制裁以色列軍隊，尤其目前正在與恐怖主義惡魔戰鬥，對其實施制裁的意圖荒謬及不道德。

甘茨的辦公室公布，甘茨向布林肯表明，制裁這支部隊不僅會損害以色列與哈馬斯作戰時的國際合法性，又指以軍所有部隊都遵守符合國際法，以及軍方行為準則和命令，美國也沒有理由予以制裁。

2024年4月21日，以色列對約旦河西岸一處難民營發動攻擊後，一名巴勒斯坦兒童途經廢墟。（Reuters）

AXIOS的報道指出，美國國務院屬下特別小組向布林肯建議，根據美國國會1997年通過的法案Leahy law，取消美國對在約旦河西岸活動的多個以色列軍事和警察部隊提供援助，當中點名原教旨主義的「猶太永恆營」，原因是長期侵犯人權。

布林肯19日曾在意大利回應相關消息，稱已根據小組調查做出決定，「可以期待在未來幾天看到結果。」