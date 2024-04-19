美媒：美國重新嘗試推動以色列沙特建交　冀反制中國影響力

據《華爾街日報》4月18日報道，美國政府正在重新嘗試推動以色列與沙特阿拉伯建交。美國官員稱，促進以色列與沙特和好的目的之一包括「限制中國在中東的影響力」。



美國和沙特官員提出，白宮計劃幫助沙特獲取核能技術，提高雙邊安全合作水平，同時推動巴勒斯坦建國，以鼓勵沙特承認以色列。3月20日，美國國務卿布林肯就曾與沙特王儲兼總理沙勒曼會面，討論兩國方案和加沙停火，布林肯會後稱在沙以建交方面「進展良好」，「接近能達成協議的地步了」。

《華爾街日報》報道指出，美國尋求沙以建交的目的之一包括「限制中國在中東的影響力」。去年，中國促進沙特與伊朗復交，隨後沙特加入了金磚國家。與此同時，美媒認為美國在中東的影響力正在下滑，尤其在本輪巴以衝突爆發後。

圖為2022年12月8日沙特阿拉伯王儲穆罕默德於在沙特阿拉伯利雅得會見中國國家主席習近平。（沙特王室提供／Reuters）

在2023年間，有媒體報道稱各方已接近達成一致，不過本輪巴以衝突爆發後，這一進程遭到了停滯。沙特外交部今年2月7日表示，除非美國承認以1967年邊界為基礎的獨立的巴勒斯坦國，且以色列停止侵略加沙並完全撤軍，否則將不會與以色列建立外交關係。

不過，近日兩國關係或許出現了改善的迹象。以色列公共廣播公司（KAN）15日報道援引一名「與沙特王室有聯繫的消息人士」稱，沙特防空系統會自動攔截領空內的「任何可疑實體」，不過沙特阿拉比亞電視台當日否認了這一報道。此外，《華爾街日報》當日還報道稱，沙特和阿聯酋在行動前曾與以色列分享情報。

美國官員認為，沙特也參與的多國行動「應該向以色列證明，深化與沙特的合作能提高自己的安全」。

但是，各方普遍認為，最大的阻礙仍然是以色列不願意接受巴勒斯坦建國，因為以色列認為這將威脅其自身安全。《華爾街日報》指出，不僅以色列政府堅決反對，絕大多數以色列民眾也持反對態度，一些此前支持巴勒斯坦建國的人也擔心這樣做等於「獎勵恐怖主義」。

值得注意的是，美國18日一票否決了聯合國安理會接納巴勒斯坦成為聯合國正式會員國的決議。美國聲稱這一表決「過早了」，「需要各方先談判」，強調巴勒斯坦政府「需要進行改革」。以色列駐聯合國代表則感謝美國拒絕承認「巴勒斯坦納粹、恐怖主義國家」。

美國國務院副發言人帕特爾（Vedant Patel）在18日記者會上就質疑沙以建交前景的聲音回應稱，「以色列知道融入中東對他們有好處」。

《華爾街日報》認為，如若沙以成功建交，可能幫助拜登在選舉年取得重大外交突破，擴大特朗普在任期間實現的以色列與多國關係正常化成果。不過，美國共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）去年訪以時曾表示，大選反而可能導致沙特和以色列建交窗口關閉，因為美國政府會更加關注國內選情。

本文獲《觀察者網》授權轉載

