緬甸內戰愈趨激烈　逾3,000難民湧入泰國邊境

緬甸政府軍和克倫民族聯盟在緬泰邊境的衝突愈發激烈，泰國政府已加大邊境安全管控，邊境地區的醫院也動員所有醫護人員為逃往泰國的緬甸難民提供救治。



緬泰邊境貿易重鎮渺瓦底鎮（Myawaddy）星期五（4月19日）晚爆發新一輪衝突，緬甸政府軍和克倫民族聯盟（KNU，簡稱克民盟）的交火一直持續到星期天（21日）早上。

據泰國軍方及邊境地方當局說，星期六（20日）有超過3000人從渺瓦底鎮逃往泰緬邊境達府（Tak）的湄索（Mae Sot）尋求庇護，其中將近半數是老人和小孩。湄索鎮的醫院當晚宣布進入緊急狀態，動員所有醫護人員應對大量湧入求醫的難民。

《民族報》星期天報道，泰國衛生部第二區總監索邦指出，為逃離戰火而越境到泰國的難民人數不斷增加。出於人道主義原則，泰國會照顧這些難民。

目前，達府地方當局和安全機構正致力確保有關地區的安全，並為難民提供食物和飲用水。當地醫療機構也設立了急救站，治療受輕傷的難民，並嚴密監督情況以防暴發傳染病。

緬軍和反政府軍武裝力量在緬泰邊境的衝突已波及泰國民眾。據《民族報》和《曼谷郵報》報道，邊境地區泰國一側有房屋遭緬甸方面的流彈擊中，所幸沒有造成人員傷亡。

2024年4月15日，掌管眼鏡蛇縱隊的倫族民族解放軍（KNLA）軍官Saw Kaw在位處渺瓦底（Myawaddy）外圍的緬甸政府軍基地焚燒緬甸國旗後，升起了克倫族旗幟。（REUTERS/Athit Perawongmetha）

泰相賽塔將往湄索鎮視察

泰國政府上星期已要求緬甸確保內亂不會外溢到泰國。泰國首相賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）星期六晚在社交平台X說，他星期二（23日）會前往湄索鎮視察。

妙瓦底新一輪的衝突主要是反政府軍武裝力量，向撤退並躲到通往泰國的緬泰友誼橋附近的政府軍發動襲擊。據悉，他們使用40毫米機槍掃射，並出動20架攜帶炸彈的無人機轟炸，逼迫躲在那裏的緬軍撤離。

緬軍政府據稱已派軍前往支援受困在邊境附近的軍人，並發動更猛烈的攻勢還擊，協助受困軍人逃離。緬甸國營電視台MRTV星期六的晚間新聞報道，政府軍空襲了民兵和少數民族叛亂分子，並稱「叛軍在遭受重大損失後已撤退」。

2024年4月15日，克倫民族解放軍（KNLA）軍人在位處緬甸渺瓦底（Myawaddy）外圍的緬甸政府軍基地扛着一支火箭推進榴彈發射器。（REUTERS/Athit Perawongmetha）

另據反軍政府的緬甸網媒「伊洛瓦底」報道，緬軍戰機在友誼橋附近投下150多枚炸彈，至少有七枚落在部署在邊境的泰國士兵周圍。當地民眾稱，政府軍的反擊造成至少五個平民喪命，但這個消息無法獲得有關方面證實。

本文獲《聯合早報》授權轉載

