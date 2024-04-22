比利時博物館珍藏中國明朝魚藻紋蓋罐失竊　館長：針對式偷盜

據比利時《晚報》4月21日報道，比利時瑪麗蒙皇家博物館（Musée royal de Mariemont）當天在社交媒體上通報說，該館收藏的一件中國明朝魚藻紋蓋罐被盜，目前正在對案件進行調查。



瑪麗蒙皇家博物館表示，案件發生在當地時間21日凌晨，3名竊賊闖入博物館，偷走了這件無價之寶。警衛人員事發後第一時間通知了當地警方，比利時聯邦警察也已趕赴現場，正在調查這案件。博物館依然向公眾開放，但事發展廳已暫時關閉。

被盜藏品是一件16世紀的明朝魚藻紋蓋罐。1912年，當時的比利時煤炭大亨瓦洛克（Raoul Warocque）到訪中國後購得這件蓋罐。比利時法語區廣播電視台（RTBF）稱，它被視為比利時瓦隆-布魯塞爾大區聯盟收藏的一件「稀世珍品」，價值不可估量。

瑪麗蒙皇家博物館館長維米爾斯（Richard Veymiers）稱，竊賊在當地時間凌晨4時左右闖入博物館，「我們可以確信，他們很清楚自己在做什麼，5到6分鐘內就完成了盜竊。他們確切地知道要從哪裏進入、從哪裏逃離、瞄準哪個房間、藏品在哪一個展櫃。」

他強調，事發時博物館所有安全程序均正常生效，警報響起，攝像機捕捉到了一系列圖像。目前，館方已將監控錄像轉交給警方。

維米爾斯還表示，這很可能是一宗有針對性的盜竊，他已將這起案件報告給了國際刑警組織，希望能盡快找回失竊藏品。

瑪麗蒙皇家博物館位於比利時西南部的埃諾省。博物館網站顯示，該館藏品多為瓦洛克的私人收藏，瓦洛克生前對東方哲學頗感興趣，在赴亞洲旅行後帶回大量中國和日本的藏品。該館同時也是瓦隆-布魯塞爾大區聯盟的學術研究機構。

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