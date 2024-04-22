俄羅斯軍首次將德製「豹2」坦克拖回俄佔區　莫斯科公園或展出

據《今日俄羅斯》（RT）21日報道，俄羅斯計劃將上月繳獲的一輛德製「豹2A6」坦克運至莫斯科州的愛國者公園，這也是目前公開的首輛成功拖至俄軍控制區的「豹2」坦克。此前，俄羅斯稱摧毀了不少「豹2」並試圖將它們拖回，但均以失敗告終。



俄羅斯官方電視台主持人索洛維約夫當天在其社交媒體「Telegram」賬號上分享了一段影片，似乎顯示了俄羅斯軍隊將這輛坦克從作戰區域撤離的過程。

根據影片畫面，這輛坦克的外觀相對完好，但兩側的履帶均已缺失，一輛俄重型車輛拖着它往前走。

索洛維約夫在配文中解釋道，為了這輛將「豹2」從原來的位置挪開，俄軍不得不用炸藥炸毀履帶。

他稱，該坦克將在「愛國者公園」展出。RT報道指出，人們最早將在今年夏天「一飽眼福」。

愛國者公園面向公眾開放，早在動工初期，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）就提出設想，年輕人在愛國者公園裡不僅可以盡情參觀，甚至還有機會親自操縱武器，一試身手。去年8月，該公園展出了870多種俄軍在烏克蘭戰場上繳獲的烏軍裝備，其中包括美國、英國及瑞典等西方國家製造的裝甲車。

俄羅斯官方電視台主持人索洛維約夫4月21日在「Telegram」上分享了一段影片，顯示了俄羅斯軍隊將豹2坦克從作戰區域撤離的過程。圖為被摧殘的豹2坦克。（影片截圖）

德國在2023年初向烏克蘭提供了18輛「豹2A6」主戰坦克，作為「豹」式坦克的生產國，德國允許擁有「豹」式坦克的第三國向烏克蘭提供該坦克。目前，葡萄牙、瑞典、波蘭、挪威和加拿大等國已向烏克蘭提供了「豹」式坦克。

「豹2」主戰坦克，目前共有A1至A7幾個型號。據西方媒體統計，交付給烏克蘭的「豹2」絕大多數是A4，比較先進的A5、A6數量很少，至於「豹2」的最新型號A7，德國人自己才有且捨不得拿出來。

圖為4月18日，一輛豹2主戰坦克正參加在德國明斯特坦克訓練場舉行的「國民衛士」軍事演習。（Getty）

值得一提的是，俄羅斯國防部多次報告了戰場上摧毀「豹」式坦克的情況。1月下旬，《外交事務》（Foreign Affair）報道稱，烏軍的大部分「豹2」坦克已無法使用，其中超四分之一的坦克已被完全摧毀，其餘坦克正在維修或保養。

另據德國《南德意志報》2月報道，烏克蘭收到了近230輛「豹1」和「豹2」坦克，其中38輛來自德國。但在反攻期間許多輛陷入俄羅斯的防禦中：20多輛被摧毀或被遺棄，其中就有7輛是在拉博季諾。報道援引一名烏克蘭「豹2A6」坦克指揮官的話稱，俄羅斯無人機對這型坦克構成了最大威脅。他還指出了該坦克的薄弱之處，即炮塔和車身間的縫隙。

對於像「豹2A6」坦克這樣比較先進的武器，如果在可以開動的情況下被俘，其重要參數，設計細節，電子信息設備里的重要信息等都有被泄露的風險。因此，俄軍多次試圖將擊毀的「豹2」拖回，但均未成功。去年4月，俄軍突擊隊俘獲了一輛，但由於無法將它拖運到後方，只能將它沉入當地的一個沼澤地里。

本文獲《觀察者網》授權轉載

