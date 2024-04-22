美國哥大親巴勒斯坦示威持續　大學變網上授課　拜登譴責反猶主義

美國多間知名大學爆發支持巴勒斯坦的示威活動，其中在美國哥倫比亞大學的示威更在4月18日發生逾百人被捕的事件，由於校內氣氛緊張，學校宣布22日取消面授課堂，改為網上授課。美國總統拜登（Joe Biden）21日則譴責大學校園內一切的反猶太主義，他未有點名任何學校。



自以色列與哈馬斯的戰爭爆發後，美國的大學校園成為激烈辯論的場所，不少親巴勒斯坦的立場引發許多反猶太的指控。

拜登在猶太教節日逾越節（Passover）前夕發聲明表示，有必要公開反對學校、社區和網絡上令人震驚的反猶太主義。

圖為2024年4月19日，在美國紐約市，示威者坐在哥倫比亞大學校園的營地裏抗議，聲援親巴勒斯坦組織者。（Reuters）

在哥倫比亞大學校園內，隨着親以色列與親巴勒斯坦人士的衝突愈演愈烈，哥大校長沙菲克（Nemat Shafik）曾在18日請求警方驅逐校內示威者，事件致100多人被捕。校長的決定遭受不少批評，目前示威已持續至第5天。

沙菲克向學生發電郵稱，哥大22日會改為網上授課，她指哥大需要從緊張氣氛中「重新調整」過來，又指這種緊張局勢「被那些與哥倫比亞大學無關的個人利用和放大，他們到校園來尋求自己的議程」。

據美媒報道，哥倫比亞大學正統派猶太人（Orthodox Jews）學生組織於22日「強烈」建議猶太學生回家，認為最近的事件已表明哥大安全部門和紐約警局無法保證猶太學生的安全。