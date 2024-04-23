中國外交部：G7外長會肆意干涉中國內政　中方堅決反對

七國集團（G7）外長4月19日在意大利舉行會議後發表聲明，對中國在東海和南海的行動表示關切，強調不應嘗試單方面改變現狀，聲明也提到西藏、香港、台灣等問題。中國外交部22日稱，七國集團外長會執意操弄涉華議題，中方對此強烈不滿、堅決反對。



中國外交部發言人汪文斌22日在例行記者會稱，七國集團外長會執意操弄涉華議題，罔顧事實，顛倒黑白，肆意干涉中國內政，中方對此強烈不滿、堅決反對。

他稱，中方在有關問題上的立場是一貫、明確的。維護台海和平穩定最有效的辦法就是堅持一個中國原則，反對「台獨」，在中國和東盟國家共同努力下，南海總體保持和平穩定態勢，南海航行自由根本不存在問題。

他又指中國堅持以人民為中心，奉行發展惠及全體中國人民的理念，當前香港加快實現由治及興，新疆、西藏社會和諧繁榮穩定，各族人民安居樂業，國際權威機構民調顯示，中國民眾對政府滿意度連年保持在90%以上。

他批評七國集團固守冷戰思維，糾集「排他性小圈子」，加劇地區緊張和衝突，打着「去風險」「降依賴」的旗號大搞貿易保護主義，破壞國際經濟秩序。

他指「我們奉勸七國集團改改甩鍋推責的老毛病，立即停止干涉他國內政、損害別國發展的錯誤行徑，同國際社會一道，維護和平、推動合作、促進發展。」