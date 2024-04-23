馬來西亞2直升機相撞　現場影片定格恐怖一刻　海軍證實10人罹難

馬來西亞媒體4月23日報道，當天在馬來西亞紅土坎地區就第90屆馬來西亞海軍建軍日進行的綵排發生意外，兩架直升機在空中相撞後墜毀，多人傷亡。海軍公開證實，事件中無人生還，兩部直升機合計10名機員喪生。遺體移送紅土坎海軍醫院進行身份鑑定。



海軍文告表示，將成立調查委員會調查事發原因。海軍同時要求民眾勿散播此事件的影頻，因希望保護罹難者家屬的情緒，以及免影響調查。

不少在場人士全程目睹意外發生：

從現場照片與影片可見墜落的直升機已撞成廢鐵：

從現場照片與影片可見，兩部相鄰直升機相撞後，隨之墜落：

較早時馬來西亞《東方日報》稱，出事的兩部直升機，分別各載7及3人。消息人士向該報透露，這場意外盛傳有7人罹難。

影片顯示，7架飛機在空中綵排，其中2架相鄰的直升機疑在半空發生碰撞，瞬間冒起黑煙零件四散，隨後墜毀。

馬媒2024年4月23日報道，當天在馬來西亞紅土坎地區就第90屆馬來西亞海軍建軍日進行的綵排活動發生意外，兩架直升機在空中相撞後墜毀。馬媒引述消息指，意外中無人生還。（Credit - Mohd Helmi/FB）

消息稱，兩架涉事直升機是HOM（M503-3）海上作戰直升機及Fennec（M502-6）型直升機，它們在今早約9時3分從實兆遠操場起飛，並在紅土坎海軍體育館墜毀，其中HOM型直升機墜落在體育館樓梯，而Fennec型直升機墜落在游泳池。

消息指，HOM型直升機載有7名人員，而Fennec型直升機載有3名人員，料無人生還。