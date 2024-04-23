英國議會通過把非法移民送往盧旺達法案　辛偉誠：12星期內啟動

英國議會4月21日通過具爭議的《盧旺達安全（庇護和移民）法案》（Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Bill），即允許政府把尋求庇護者送往盧安達的計劃。首相辛偉誠矢言首班飛往盧旺達的客機會在10至12個星期內啟程，把相關非法移民遣送到盧旺達。



英國國會最終通過這項法案，旨在阻止非法移民進入英國，特別是防止犯罪集團安排人蛇從法國乘坐非法且危險的小船，經英倫海峽偷渡到英國。

英國最高法院2023年曾裁定該政策非法，法官相信，盧旺達的庇護制度、糟糕的人權記錄以及先前未能遵守不驅回協議的情況，意味著英國政府無法確定尋求庇護者的申請是否會得到安全、適當的考慮。

英國首相辛偉誠首相矢言，會在10至12個星期內開始把尋求庇護者遣送到盧旺達。圖為辛偉誠3月1日在唐寧街10號外發表講話。 （REUTERS）

美媒形容，作為回應，新法案就如在英國法律內寫入「盧旺達是一個安全國家」，從而推翻了法官的擔憂。

在這個計劃中，英方會給予盧旺達資金，以容許英國把非法移民送到當地安置，報道指，這個政策目前已使英國付出2.2億英鎊費用，在首批300人被送往盧旺達，這一數字可能會上升至6億英鎊。

這使得辛偉誠容易受到反對派批評，法案不僅被指違反國際人權法，且成本高。在野工黨表明如勝選將廢除法案。