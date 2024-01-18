英國下議院通過《盧旺達安全法案》　上議院闖關仍有壓力

英國下議院1月17日以320票贊成、276票反對，三讀通過首相辛偉誠（Rishi Sunak）提出的《盧旺達安全（庇護和移民）法案》（Safety of Rwanda Bill），交由上議院表決，為將非法入境者送到盧旺達的措施移除障礙。



英國最高法院去年11月裁定，將非法入境者送到盧旺達的政策違法，擔心他們或被送返原居地。內政大臣祁湛明（James Cleverly）12月到盧旺達簽署新條約，確保他們不會被遣返到原來國家，令生命或自由受到威脅。

新條約在國際法中具有約束力，確保轉送到盧旺達尋求庇護的非法移民，不會被遣返到具威脅的國家。條約中加強了獨立監督委員會的功能， 以確保條約內容獲得遵守，包括收容條件、庇護申請的處理，以及對個人治療等。此外，條約規定設上訴機構，由世界各地法官組成。

祈湛明指出，新條約能解決法院的憂慮，預期未來數月，可移送非法入境者到當地。他又稱，盧旺達是個安全、在人道方面享有「良好聲譽」的國家，看不出任何理由質疑該國的處理。

2023年12月5日，英國內政大臣祁湛明（James Cleverly）到訪盧旺達，與該國外長簽署轉移非法入境者的新條約。（Reuters）

不過多名執政保守黨議員表明會在三讀時投反對票，包括前入境事務國務大臣鄭偉祺（Robert Jenrick）、前內政大臣柏斐文（Suella Braverman）等。而下議院在表決前，曾審議多項修正案，其中鄭偉祺提出歐洲人權法院的命令對英國沒有約束力的修正案雖被469票大比數否決，但仍獲67票支持，當中有61票是來自保守黨。

法案在下議院成功闖關後，將交由上議院辯論，不過保守黨並非在上議院擁有大多數，而政府近期多項移民相關法案都遭受上議院的口誅筆伐，因此預計今次的法案同樣提出質疑，包括憂慮法案或違反國際法。

上議院修改法案後，會發還下議院表決，屆時保守黨的右翼議員可能反對，結果將陷入更多修正、辯論和表決的循環。

英國和盧旺達2022年簽署總額1.4億英鎊的協議，將非法入境者轉送盧旺達，等候處理庇護申請。獲批的人將留在當地，不會回到英國，以解決非法入境者問題。英國最高法院駁回這項政策，指無法保證盧旺達政府不會遣返，可能侵犯人權。 裁決後，辛偉誠指政府將與盧旺達制定一項新條約。