特朗普對TikTok態度翻轉　試圖爭取年輕選票

美國共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）指民主黨籍總統拜登（Joe Biden）正在「推動」中國短影片應用程式TikTok的禁令，他提醒美國選民，如果這項禁令落實，「責任」歸拜登。



路透社報道，美國眾議院2024年4月20日罕見跨黨派合作，一口氣通過四項法案。要求TikTok從中國母公司字節跳動剝離的法案，也在當天以360票對58票的壓倒票數獲得通過。

依照法案，字節跳動必須在約九個月內出售TikTok，否則TikTok將被禁止在美國運作。

美國總統拜登（Joe Biden）2024年4月17日到訪賓夕法尼亞州的匹茲堡（Pittsburgh），參觀美國鋼鐵工人聯合會（United Steelworkers）總部。（Reuters）

TikTok法案已移交參議院審議，一旦獲得通過，總統拜登說過，他將把法案簽署成法。

特朗普4月22日在自家社媒平台Truth Social發貼文，稱拜登必須為TikTok被禁「負責」。

↓↓特朗普在社交平台指控拜登要為TikTok被禁負責↓↓

特朗普說，拜登是「推動關閉TikTok的人，這麼做是為了幫助他在Facebook的朋友變得更富有、在市場佔更大的主導地位」。

特朗普接着又呼籲年輕選民在選舉日投票時，要記得拜登對TikTok的立場。在美國的TikTok用戶群中，年輕選民佔了很大的一部份。

在2020年特朗普還在擔任總統時，他本身出於國家安全考慮，試圖對TikTok和中國社交媒體平台微信實施禁令，但被法院擋下。

本文獲《聯合早報》授權轉載

