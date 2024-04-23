封口費案首日開審　特朗普否認所有指控　偶爾黑面表現異常安靜

美國前總統特朗普「封口費」案當地時間4月22日開庭，特朗普出席。特朗普方面仍堅決否認所有指控。



特朗普被指2016年美國大選舉行前，通過偽造商業記錄的方式試圖掩蓋向一名小電影女演員丹尼爾斯（Stormy Daniels，原名：克利福德Stephanie Clifford）支付13萬美元（約101.8萬港元）的「封口費」，他由此成為美國歷史上首名因刑事罪名受審的美國前總統，並面臨34項重罪指控。

美國前總統特朗普「封口費」案當地時間2024年4月22日開庭，特朗普出席庭審。特朗普一方堅決否認所有指控。圖為畫家筆下檢控官進行開庭陳述期間，特朗普與代表律師聆聽。（Reuters）

美國小報《國民問詢報》（National Enquirer）前出版商佩克22日作為檢方首位證人出庭作證。他被指幫助促成特朗普和女演員丹尼爾斯之間的交易，他目前與檢方簽署了不起訴協議。特朗普的律師當天承認丹尼爾斯確實於2016年簽署保密協議，但他稱協議完全合法。

特朗普在檢方做開庭陳述時沒大發雷霆，只是偶爾「黑面」。他在辯護律師做開場陳述時，大部份時間動也不動，面無表情。

與過去在曼哈頓法庭出庭時的表現反覆無常相比，特朗普22日的表現顯得溫和。但在審訊結束後，他站在他最喜歡的電視台攝錄機前發表超過9分鐘的講話，並再一次攻擊說，檢察官對他不公。