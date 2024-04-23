議員助理疑涉間諜活動在德被捕　北京促柏林停止操縱針對中國言論

德國檢察官4月23日發布一份聲明中稱，自2019年以來一直為歐洲議會德國議員工作一名德國公民Jian G，因被疑為中國特工部門僱員4月22日被拘。中國外交部23日回應，希望德國停止利用所謂間諜威脅，操縱針對中國的政治言論。



檢察官聲明稱，Jian G是在德國東部城市特雷斯頓（Dresden）被捕。

聲明沒說明Jian G是哪一位德國議員的職員，但德國《明鏡周刊》（Der Spiegel）指他為德國極右另類選擇黨（AfD）議員克拉（Maximilian Krah）工作。

克拉是6月初舉行的歐洲議會選舉的熱門候選人。

中國外交部23日駁斥有關中國在德國從事間諜活動的報道，稱此類「炒作」旨在抹黑中國。

外交部發言人汪文斌在例行記者會上表示，中方一貫堅持不干涉別國內政的原則，希望德方「相關人員」放棄其冷戰思維。

圖為2019年2月8日，鏡頭下德國柏聯邦情報局（BND）位於柏林的BND大樓的外觀。（Reuters）

德國近日不時出現類似針對中國的指控。聯邦檢察官辦公室4月22日表示，3名的德國人因涉嫌向中國轉移軍事相關科技而被捕。據負責間諜案的德國檢察官稱，三名疑犯分別是赫爾維格（Herwig F.）和伊娜（Ina F.）與托馬斯（Thomas R.）。

中國外交部23日回應德國逮捕他們一事時稱，這是「高度炒作」，這是每一個人都能清楚看見。