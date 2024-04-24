特朗普晤日本前首相麻生太郎言論前後兩樣　批高匯率「搞死」美國

日本執政黨自民高級成員、日本前首相麻生太郎4月23日會見美國前總統特朗普（Donald Trump），成為最新一名尋求與這名共和黨總統候選人建立關係的美國盟友。



83歲的麻生太郎現任自民黨副總裁，他在23日晚上進入紐約曼哈頓的特朗普大廈，與特朗普進行約1小時會談。

特朗普在迎接麻生太郎時說：「他在日本國內和國外是一位備受尊敬的人物，我很喜歡他。我是通過我們非常親愛的朋友晉三認識他的。」特朗普所指的是日本已故前首相安倍晉三。

2019年特朗普訪日期間，時任首相安倍晉三同他一起打哥爾夫球。（Reuters）

麻生太朗在美日關係方面經驗豐富，他曾為安倍晉三的副相。特朗普在任美國總統時，安倍晉三和特朗普建立密切的關係。

特朗普23日在社交平台Truth Social上發文批評美元兌日圓的高匯率，稱這對美國製造商來說是一場「災難」，因美企將失去業務並被迫在海外建廠。他指出這高匯率表明拜登「已放任不管」，日本「現在會把美國搞死」。另一方面，他在紐約會見麻生太郎時又在另一平台稱，對於與他會面「深感榮幸」。

圖為2020年4月2日，時任日本副首相兼財務大臣麻生太郎於東京出席參議院會議。（Getty）

現在距離美國總統選舉僅6個多月的時間，路透社指日本政府一直嘗試與特朗普關係密切的人士建立聯繫，這反映出日本擔憂如果特朗普當選，他可能會重啟保護主義貿易措施，或採取其他可能損害日本經濟或影響美日防務關係的舉措。

日本外交部長上川陽子23日被問麻生與特朗普會面對日本外交的影響時回應說，麻生太郎的美國之行是議員的「個人活動」，「政府沒有參與」。