麻生太郎將晤特朗普　路透社：日本憂特朗普當選重啟貿易保護

在美國盟友繼續與美國共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）加強接觸之時，特朗普競選團隊說，日本前首相麻生太郎將於4月23日與特朗普會面。麻生太郎是日本執政黨自民黨的高級成員。



路透社報道，現在距離美國總統選舉只剩六個多月時間，日本政府一直嘗試與特朗普關係密切的人士建立聯繫，這反映出日本擔憂如果特朗普當選，他可能會重啟保護主義貿易措施，或採取其他可能損害日本經濟或影響美日牢固防務關係的措施。

民意調查顯示，特朗普和拜登的支持率非常接近。

美國總統拜登和日本首相岸田文雄4月10日公布兩國的軍事合作計劃，以及一系列旨在加強美日同盟的項目。

美國前總統特朗普「封口費」案當地時間2024年4月22日開庭，特朗普出席庭審。特朗普一方堅決否認所有指控。圖為特朗普離開法庭後對着媒體鏡頭發言。（Reuters）

麻生太郎和特朗普的會晤，也將標誌着世界各國為加強與特朗普的關係而做出的最新努力。

83歲的麻生太郎現為自民黨副總裁，他亦曾擔任已故前首相安倍晉三的副首相。安倍晉三任內與特朗普建立密切的關係，並擁有數十年塑造美日關係的經驗。

美國智庫戰略與國際研究中心日本主席塞切尼（Nicholas Szechenyi）說：「麻生太郎不僅代表安倍—特朗普時代的聯繫，他還可以權威地談論美日關係的演變。」

白宮沒有立即回應置評請求。

特朗普4月17日在紐約特朗普大廈會見波蘭總統杜達（Andrzej Duda）。4月初，他與英國外交大臣卡梅倫（David Cameron）共進晚餐，並於3月8日與匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）會面。

特朗普高級競選顧問休斯4月22日說：「世界各國領導人都知道，特朗普總統讓我們擁有一個更安全、更和平的世界。」

美國總統選舉將在11月5日舉行。

本文獲《聯合早報》授權轉載

