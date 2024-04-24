TikTok不賣就禁法案成定局？下一步入稟或出售　9個月限期有懸念

繼美國眾議院後，美參議院4月23日通過法案，要求中國字節跳動9個月內出售旗下應用程式TikTok，否則TikTok面臨禁令，總統拜登（Joe Biden）表明會簽署法案。TikTok下一步有兩條路可走，即入稟或出售。據路透社指，9個月限期大約在2025年1月20日美國下屆總統就職禮前後屆滿，屆時總統是拜登或特朗普、會否延長限期，尚未可知。



一旦拜登簽署法案，TikTok接下來可就此提起法律挑戰，或是在法案規定限期內出售，TikTok無論選擇哪一條路，均需要較長時間達成目的。

圖為2020年8月3日，中國北京，字節跳動總部大廈。 （REUTERS）

若TikTok在法案簽署成為法律後提起訴訟，以阻止美國政府的禁令生效，預計律師還將要求法院發布初步禁令以禁止法律生效，這或將給TikTok更多在美國營運的時間。

彭博社4月22日報道TikTok有一封內部信被曝光，該信由TikTok美國公共政策主管貝克曼（Michael Beckerman）發送給僱員，信中談到假若法案正式成為法律，TikTok準備向法院提出法律挑戰。

路透社指，若然TikTok尋求法院頒令，並在合憲性的層面上全面挑戰法案，法院程序不太可能在2024年底前完成。

拜登簽署「不賣就禁」法案後，270天的限期倒數便會開始，這段期間字節跳動須出售TikTok。報道談到法案若如預期在本週簽署成法，那麼270天的期限將在2025年1月20日美國下一任總統就職禮左右的日子結束。

根據法案，字節跳動如在9個月限期結束時接近對TikTok撤資，總統可授權額外90天的時間來完成任何交易，即屆時額外的3個月限期會交由拜登或特朗普來決定。