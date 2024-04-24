美國參議院通過法案　強制TikTok自母企剝離　拜登稱將簽署

美國會參議院以75票對17票在當地時間4月23日通過一項價值950億美元（約7,442億港元）的對外援助法案。當中包括對烏克蘭、以色列及台灣的援助。總統拜登稱將讓它簽署生效。



交付表決捆綁包裹法案有4個部份，包括向烏克蘭提供近610億美元的援助、向以色列提供260億美元的援助、以及對印太地區逾80億美元的援助。此外有一個部份是加大對伊朗、對俄羅斯的制裁，以及要求中國字節跳動（ByteDance）在9個月內出售短片短片分享應用程式TikTok，否則這個App會在美國被禁。

這法案4月20日在眾議院獲得廣泛支持後通過。

美媒引述官員稱捆綁法案中約10億美元的援助可能很快就會準備好，其他大部份會在未來數週陸續就緒。

字節跳動與TikTok的標誌。（Reuters）

拜登簽署該法案後，270天的限期倒數就開始，這段期間字節跳動必須出售 TikTok。字節跳動如在9個月期限結束時接近對TikTok撤資，總統可授權額外90天的時間來完成任何交易。

如法案如預期在本週簽署成法，那麼這270天的期限在2025年1月20日美國下一任總統就職前後結束，從而將額外的3個月的限期交由拜登或特朗普來決定。