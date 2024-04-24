布林肯訪華｜路透社：美國無意拿「制裁內銀」作外交籌碼

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪華在即，《華爾街日報》等多家外媒4月23日引述知情人士稱，美國正在起草可能切斷部份中國銀行與全球金融體系聯繫的制裁措施，為布林肯提供「外交籌碼」。路透社當天晚些時候報道，一名匿名美國官員說，美國尚無實施這些措施的計劃。



據中國外交部發布消息，布林肯將於4月24日至26日對中國進行訪問。彭博社等稱，布林肯訪華期間將向中國官員明確表示，美國及其盟友對中國持續為俄羅斯提供晶片、巡航導彈發動機等關鍵技術和產品，以支持俄工業重建的做法感到日益不滿。

圖為美國務卿布林肯（Antony Blinken）2024年4月24日發布其登上專機前往中國訪問的照片。（SecBlinken@X）

雖然美國官員沒有說明華盛頓打算採取何種措施，但據《華爾街日報》援引知情人士說，美國正考慮威脅對部份中資銀行實施制裁，換取中國阻止對俄軍工業的「商業支持」。一名知情人士向英媒宣稱，布林肯的這一信息將是迄今為止美官員親自向中方發出的最明確的警告。

美國白宮和財政部沒有立即回應置評請求。《華爾街日報》稱，與針對個人和企業的普通制裁相比，切斷銀行獲取美元這一全球貿易主要貨幣的渠道具有更廣泛的影響，因此通常被作為「最後手段」。

路透社則指出，《華爾街日報》沒有提到哪些類型的銀行可能成為制裁對象，但這恰恰決定了這一潛在制裁措施所能產生影響的關鍵因素。報道表示，迄今為止，美國一直不願對中國大型銀行實施制裁——長期以來，分析人士都將此視作或對全球經濟和中美關係帶來巨大連鎖反應的「核」選項。

圖為2023年9月7日，人們站在中國北京中心商業區附近的一家購物中心。

就在《華爾街日報》4月23日的報道刊出後幾小時，一名不願透露姓名的美國官員向路透社放出消息，稱華盛頓已經初步討論了上述制裁措施，但近期沒有實施這些措施的計劃，並表示官員們希望通過外交手段避免採取此類行動，疑似為報道降溫。

值得注意的是，在俄烏衝突升級後，中國和俄羅斯推動了更多以人民幣而非美元結算的貿易。俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）4月22日在莫斯科出席會議時表示，在俄中貿易和經濟合作全面發展的背景下，兩國之間超過90%的結算都以本國貨幣進行，俄中貿易已經「幾乎完全去美元化」。

《華爾街日報》也提到，去年12月，美國總統拜登授權財政部制裁援助俄軍工企業的銀行，此後中國的主要銀行不再參與相關交易的促成，它們逐漸被更不知名的地區性中資銀行所取代，後者在以美元計價的經濟領域中幾乎沒有業務。「支付鏈正在慢慢重建，」卡內基俄羅斯歐亞中心智庫研究員、俄央行前僱員普羅科片科說，「俄羅斯人和中國人都在不斷適應新的狀況。」

圖為2023年5月24日，中國為訪華的俄羅斯總理米舒斯京舉行歡迎儀式前，鏡頭下在人民大會堂前飄揚的俄羅斯國旗。（Reuters）

針對美國正在考慮對中國金融機構等實施制裁的報道，中國外交部發言人汪文斌4月23日在例行發布會上回應表示，美方一邊出台大規模援助烏克蘭法案，一邊又對中俄正常經貿往來進行無端指責。這種做法極其虛偽，也十分不負責任，中方對此堅決反對。

汪文斌強調，在烏克蘭問題上，中方始終秉持客觀公正立場，積極勸和促談，推動政治解決。中方一貫依法依規對兩用物項出口進行管制。中國不是烏克蘭危機的製造者和當事方，從不拱火澆油，更不趁機漁利，也不接受甩鍋推責。

「必須指出的是，中方在平等互利基礎上同包括俄羅斯在內的世界各國開展正常經貿往來的權利不容干擾和破壞，中方正當合法權益不容侵犯。我們奉勸美方：拱火澆油也好、抹黑甩鍋也罷，都不是解決烏克蘭問題的正確途徑。只有兼顧各方合理安全關切，通過對話談判建立均衡、有效、可持續的歐洲安全框架，才是唯一正確選擇。」汪文斌說。

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