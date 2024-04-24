布林肯訪華前夕傳美制裁中國金融機構　北京難予實質承諾

就在美國國務卿布林肯訪華前，美國媒體傳出華盛頓正研擬制裁一些中國金融機構，以阻止它們對俄羅斯的商業支援。中國外交部周二（4月23日）回應稱，中國將堅定捍衛自身合法權益。受訪學者分析，兩國立場涇渭分明，布林肯此行恐難有實質進展。



布林肯去年6月訪問北京後，時隔不到一年，周三（24日）將偕同數名國務院官員，展開三天的訪華行程，期間將走訪北京、上海。

就在訪華前夕，《華爾街日報》周一（22日）引述知情人士消息報道，指華盛頓正在研擬制裁措施，將中國部分銀行排除在全球金融體系之外，藉此阻止北京對俄羅斯軍事生產的商業支援。

自俄烏戰爭開打後，中俄以人民幣交易多於以美元交易。據報道，這些銀行是中國對俄羅斯商業出口的主要中介機構，負責處理付款並向客戶公司提供貿易交易信貸。

布林肯預料訪華期會將施壓中國停止向莫斯科提供武器技術援助。圖為俄羅斯總統普京與中國國家主席習近平會面。（Reuters）

報道引述美國官員指出，北京通過對俄出口軍民兩用的貨物，使莫斯科能夠重建其軍事工業能力。美國官員還說，如果外交手段無法說服北京限制對俄出口，對銀行實施制裁將是一種升級選擇。

英媒此前也曾報道，布林肯此行將當面警告中國，須停止向莫斯科提供武器技術援助，否則美國將採取懲罰性措施。不過，《華爾街日報》指出，即使這是美國最有力的金融脅迫工具之一，到底能否削弱北京和莫斯科之間複雜且發展迅速的相關貿易，依然是未知數。

對於美國研擬制裁中國金融機構，中國外交部發言人汪文斌周二在例行記者會上應詢時強調，中國與包括俄羅斯在內的各國開展正常經貿往來的權利不容侵犯，將堅定捍衛自身的合法權益。

事實上，過去幾個星期以來，包括耶倫等美國官員已多次警告中國，不要援助俄羅斯。

4月19日，布林肯在意大利G7外長會議上出席記者會。（Reuters）

布林肯上周五（19日）在意大利卡布里島舉行的七國集團（G7）外長會議後，也直指中國是俄國軍事工業綜合體的主要貢獻者，為俄國提供武器裝備的要素和零件。

他並強調，中國一方面想與歐洲保持友好關係，同時又在助長冷戰結束後對歐洲的最大安全威脅，二者不可能都如中國的意。

就在同一天，美國國務院高級官員在電話簡報會上說明布林肯訪華行程時，也提到美方將向中國表達相關疑慮，並希望中國減少這類支持。

官員還說，布林肯此行有三項目標，分別是在關鍵議題上取得進展、明確且直接地傳達對區域及全球議題的關切，及負責任地管理競爭，以免造成誤判或衝突。

美國總統拜登（Joe Biden）選情不振，頻對中國出招。（Reuters）

中國外交部北美大洋洲司周二則在微信公眾號，公布前一天向媒體介紹布林肯訪華的相關背景和情況。其中提及中方將聚焦五大目標，包括樹立正確認知、加強對話、有效管控分歧、推進互利合作和共同承擔大國責任等。

中國外交部北美大洋洲司負責人還說，中方將就台灣、經貿科技、南中國海等問題，對布林肯一行闡明立場、提出要求。

台灣成功大學政治學系教授王宏仁接受《聯合早報》採訪時分析，布林肯此行意在為拜登政府爭取對華政績，以助力接下來的總統選舉，因此聚焦在中國產能過剩、援助俄羅斯的實質課題；而北京則始終懷疑美方溝通的目的，不可能給予實質承諾。

他認為，雙方立場涇渭分明，布林肯此行恐難有實質進展，甚至會讓去年中美元首對話所達成的共識再打折扣。