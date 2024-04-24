以色列傳媒：以軍進攻拉法快將開始

以色列媒體星期三（4月24日）報道稱，以色列準備向加沙（Gaza）南部城市拉法派遣軍隊，正準備撤離在那裏避難的巴勒斯坦平民。



路透社報道，《今日以色列報》稱，以色列政府在與哈馬斯的停火談判陷入僵局後決定，由於與美國發生爭端而推遲數周的拉法掃蕩行動將「很快」發生。其他幾家媒體也進行了類似報道。

以色列政府消息人士稱，以色列國防部為從拉法搬遷的巴勒斯坦人購買了4萬頂帳篷，每頂帳篷可容納10至12人。

網上流傳的影片顯示，距離拉法約五公里的城市汗尤尼斯（Khan Younis）豎起了一排排方形白色帳篷。衛星公司Maxar的圖像顯​​示，汗尤尼斯有多個帳篷營地。

在拉法避難的大量巴勒斯坦人的命運讓西方和埃及感到擔憂。由於戰爭造成的人道主義傷亡人數不斷上升，以色列面臨壓力，承諾採取措施保護拉法的平民。

政府消息人士稱，內坦亞胡的戰時內閣計劃在未來兩星期內召開會議，授權平民撤離。這預計需要一個月左右的時間，作為掃蕩拉法的第一階段。

內坦亞胡政府說，拉法是四個完整的哈馬斯戰鬥營的所在地，這些營已得到數千名伊斯蘭激進組織撤退戰士的增援。如果不佔領拉法、鎮壓哈馬斯並解救可能被扣押在那裏的人質，就不可能取得勝利。

在星期二（23日）紀念戰爭第200天的講話中，哈馬斯武裝派別發言人烏拜達說，以色列在行動中只取得了「羞辱和失敗」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

