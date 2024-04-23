疑為以色列遭哈馬斯突襲負責第2人　以媒：中央司令部司令8月辭職

新華社4月23日引述以色列《新消息報》22日報道，以軍中央司令部司令福克斯（Yehuda Fox）請求在8月辭職並從軍隊退役。



報道説，他請辭與當天較早時以國防軍軍事情報局局長哈利瓦（Aharon Haliva）的辭職沒關聯。不過，以色列國家新聞網22日報道説，福克斯日前曾稱，自己應為去年10月7日的軍事情報失敗負部份責任，「必須像其他人一樣結束任期”。

以色列國防軍22日發表聲明説，哈利瓦請求辭職。根據聲明公布的辭職信，哈利瓦説他指揮的以軍情報部門「沒有完成被賦予的任務」。

2023年10月7日，在哈馬斯突擊以色列後，以軍大舉還擊空襲加沙，圖為加沙（Reuters）

據以色列國防軍官網，中央司令部是以軍四大司令部之一，總部設在耶路撒冷，責任范圍覆蓋以色列近三分之一國土。

巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）2023年10月7日宣布對以色列採取新一輪軍事行動。以總理內塔尼亞胡隨即宣布以色列進入「戰爭狀態」，開始對加沙地帶進行軍事打擊。

以色列總理內塔尼亞胡（ Benjamin Netanyahu ）4月21日發表錄影講話。（X@netanyahu 截圖）

這一輪「落馬」亦發生在有美媒指美國準備對涉嫌在約旦河西岸犯下侵犯人權行為的至少一支以色列陸軍營實施制裁。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，又譯內坦亞胡）4月21日稱制裁以色列軍隊是「荒謬」的，他將會全力阻止這種情況發生。

美國制裁以色列軍方將是前所未有的。根據上星期六美國新聞網站Axios報道，華盛頓計劃對在約旦河西岸執行任務的以色列「猶太永恆營」（Netzah Yehuda）實施制裁，幾天之內就會做出宣布。