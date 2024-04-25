中國留學生追蹤恐嚇民主派人士　美國法院判囚9個月　刑滿後驅逐

就讀美國波士頓（Boston）伯克利音樂學院（Berklee College of Music）的中國留學生吳嘯雷（Xiaolei Wu，譯音），因涉嫌在當地追蹤及恐嚇民主派人士，4月24日被法院判處9個月監禁，服刑期滿後將被驅逐出境。



吳在法庭上為自己的「鹵莽行為」道歉，表示需要為所做的事承擔責任，他又表示，對曾恐嚇被稱為Zoey的當事人致歉。

檢察官原敦促法官判處近3年監禁，以表明美國不容中國試圖壓制異見華裔人士。不過，波士頓地區法官在判刑時稱，雖然吳的騷擾活動令人震驚，但考慮到時間很短，且他沒有犯罪記錄，因此判處9個月監禁。法官強調，有必要判處監禁，以阻止其他中國留學生從事犯罪行為，特別是壓制言論自由。

美國波士頓伯克利音樂學院. （Getty）

吳在美國持學生簽證，今年1月被陪審團裁定網路跟蹤和恐嚇罪成立。事件發生於2022年10月，當時他透過在Instagram，發現有人在伯克利音樂學院貼出傳單，上面寫有「與中國人同行」、「我們想要民主」等字眼。

吳獲知對方是中國民主派人士，是來自中國的美國永久居民。他在擁有該校300名華裔學生及校友的微信群組中，要求對方撤下「反動」傳單，並威脅如果對方再發傳單，就會砍掉她的手。

吳又向對方發信息，聲稱已向中國公安機構舉報，著對方有回國被捕的準備，並稱其家人勢被中國政府的「政治審查」。