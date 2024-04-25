烏克蘭暫禁役男年齡公民在海外申請護照

烏克蘭為解決軍隊人力短缺問題進一步收緊監管，將暫時禁止入伍年齡男子在國外申請護照。



路透社報道，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）星期二（4月23日）宣布，暫停對18歲至60歲烏克蘭男性的領事服務至5月18日；外交部星期三（24日）批准暫時禁止入伍年齡男性在海外申請護照的規定。

庫列巴批評海外人士未能在26個月內回國服役。烏克蘭外交部則表明，尋求通過特殊證明表示自己希望返回烏克蘭的申請者，可以在烏克蘭大使館和領事館獲得幫助。

烏克蘭當局說，4月23日之前向烏克蘭領事館提交的所有申請，都將得到全面處理。常規領事服務將於5月18日恢復，屆時，一項新的動員法將生效，該法旨在通過激勵志願者和懲罰逃兵者來增加士兵數量。

圖為2023年7月17日烏克蘭外交部長庫列巴（ Dmytro Kuleba）訪問美國紐約，在抵達聯合國總部前向媒體發表講話。安理會在聯合國總部就烏克蘭局勢舉行會議。（Reuters）

烏克蘭正面臨部隊人員短缺問題，在戰場上抵御裝備更精良、軍隊規模更大的俄羅斯時顯得吃力。報道稱，目前有數十萬適齡烏克蘭男子生活在國外，其中估計有86萬人在歐盟國家。

庫列巴星期二說，本該應徵入伍的烏克蘭男子居住在國外，但仍希望享受國家服務，這是不協調的，「留在國外並不能免除公民對祖國的責任」。

另據法媒報道，烏克蘭外交部批准暫停對海外適齡烏克蘭男性提供護照申請服務的舉措，引起在國外生活的烏克蘭人的憤怒。

在波蘭，許多烏克蘭人在華沙的烏克蘭使館外徹夜排隊，希望領取新護照。

烏克蘭駐波蘭大使Vasyl Zvarych說，領事館在星期二接到很多電話，次日早上，到使館排隊的人愈來愈多，使館方面後來不得不報警。

本文獲《聯合早報》授權轉載

