烏克蘭局勢｜脫掉晚禮服提槍衛國　選美冠軍應徵入伍

俄羅斯揮兵進攻烏克蘭，烏克蘭人民勇敢捍衛家園，前選美皇后、烏克蘭小姐蕾娜（Anastasia Lenna）日前更是在自己的Instagram公開身穿軍裝的舉槍照，儘管該張照片中只是漆彈裝備，但她對於使用武器早已不陌生。據報導，她也表態，願意跟隨國家腳步，站到第一線進行武裝抵抗，同時呼籲民眾捐款給烏克蘭軍隊。



根據《每日星報》報道，29歲的蕾娜是前選美皇后，擁有姣好外貌的她在Instagram上就擁有9.4萬名粉絲。根據她先前參加選美小姐的簡介，她畢業於基輔斯拉夫斯提克大學（Slavistik University）的市場行銷與管理學系，曾經在土耳其擔任過模特兒與公關經理。優秀的她更能說5種語言，並且曾經擔任翻譯。

從她的社群軟體中不難發現，她平時就愛好漆彈或是射擊類運動，經常在Instagram發表「軍裝照」或是「持槍照」，展現出堅強剛毅的一面（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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面對俄羅斯入侵家園，蕾娜更是率先站出來，並發出自己的舉槍照，要大家一同支持烏克蘭。而她也在限時動態中發出武裝士兵封鎖道路的照片，並用英文寫下：「所有穿越烏克蘭邊境企圖入侵的人都會被殺！」她也稱讚烏克蘭總統澤倫斯基是「一名真實且堅強的領導人」。

自從俄羅斯正式入侵後，蕾娜不斷在網路上呼籲民眾為烏克蘭軍隊捐款。不僅如此，根據報道，蕾娜甚至決定改變五光十色的模特兒生活模式，勇敢地走上戰場。在過去數年內，蕾娜經常穿全套的軍事裝備在戶外與室內的訓練場訓練，如今她則希望自身經驗能夠派上用場。

曾參演不少內地影視作品的烏克蘭女演員Irina Kaptelova亦表示將自製炸彈抗敵（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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