多國找特朗普「敘舊」　路透社：盟友為特朗普2.0時代作準備

美國前總統特朗普（Donald Trump）在民調上表現佔優，在多個搖擺州領先現任總統拜登（Joe Biden），再度入主白宮的機會不低。路透社4月24日調查美國的多國盟友後分析發現，他們正在為特朗普有可能存在的第二任期（特朗普2.0時代）提前做準備。



報道指，德國、日本、墨西哥與澳洲均有做準備，以保衛或加強自身在美國大選後的利益，這或因他們曾在特朗普首次任美國總統所實行的「美國優先」（America First）系列政策中受到影響有關。

路透社就討論「特朗普2.0」的情況訪問了五大洲的外交官和政府官員發現，德國積極和搖擺州共和黨人打好關係，以確保特朗普當選後不會對歐盟商品加徵關稅；日本擬派出前首相安倍晉三的御用傳譯員官高尾直（Takao Sunao）加強和特朗普的接觸。

澳洲駐美大使陸克文（Kevin Rudd）則在私下努力確保美助力澳洲打造核動力潛艇艦隊的承諾不受大選結果影響。墨西哥也被指與特朗普關係密切人士會面，期望了解特朗普對移民及走私毒品問題的看法。

部份國家不懼觸怒拜登，直接聯繫特朗普，譬如沙特國防大臣穆罕默德（Mohammed bin Salman）近期直接同特朗普通電話；匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）近期均有私會特朗普。