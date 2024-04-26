美媒爆料：馬克龍想換掉馮德萊恩

綜合美國彭博社、「今日俄羅斯」4月24日報道，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）正在考慮換掉現在的歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen），前歐洲央行行長德拉吉（Mario Draghi）是人選之一。



彭博社24日援引消息人士稱，馬克龍正尋求換掉馮德萊恩，並且與其他歐盟領導人進行了接觸，討論取代現任歐盟委員會主席的潛在候選人，比如前意大利總理、前歐洲央行行長德拉吉。

76歲的德拉吉被視為一個強勢人物，在擔任歐洲央行行長期間，他承諾「不惜一切代價」保護並拯救了歐元，在布魯塞爾仍然享有聲望。但知情人士說，他的年齡以及一些政策態度令部份國家感到擔憂。

2024年2月24日歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）抵達烏克蘭基輔。圖為馮德萊恩在其社交媒體X賬號上發布的照片。（Reuters）

而馮德萊恩正在為不到兩個月後的選舉做準備，尋求下一個五年任期。報道指出，馬克龍是將她推上歐盟最高職位的關鍵人物之一。2019年，時任德國國防部長馮德萊恩參選歐盟委員會主席，馬克龍和時任德國總理默克爾在這其中扮演了重要角色。

但馬克龍長期公開批評馮德萊恩管理歐盟委員會的方式。上個月，他還在布魯塞爾表態說：「委員會主席的職責是捍衛公共利益，因此不能過度政治化。必須指出的是，對於這個即將卸任的委員會，情況完全不是這樣。」

消息人士稱，歐盟官員們目前尚不清馬克龍是否真心想要換掉馮德萊恩，或者只是為了施壓和迫使她在未來讓步。

在即將到來的選舉中，馮德萊恩明顯仍舊是熱門人選。她是中右翼政黨「歐洲人民黨」（EPP）的主要候選人，後者在歐洲議會中擁有的席位最多，並且預計將在6月投票中進一步鞏固其地位。德國也不太可能支持一項將德國專員從歐盟機構最高職位上扯下來的計劃。不過，歐洲人民黨提名的候選人仍然需要得到議會絕對多數的支持。

但是作為現任歐盟主席，馮德萊恩已經身陷多宗醜聞，地位也因此受損。就在本月早些時候，她還因為讓同黨派的德國議員皮珀（Markus Pieper）擔任「特別顧問」而受到猛烈抨擊。據報道，這個崗位的每月工資高達17000歐元。歐盟最高外交官博雷利、專員布雷頓等多位歐盟高級官員在聯合投訴信中表示，這一任命在歐盟內部「引發了對提名程序透明度和公正性的質疑」。

法國總統馬克龍2024年4月25日在巴黎發表演說（Christophe Petit Tesson/Pool via REUTERS）

另據「政治新聞網」歐洲版4月1日報道，比利時列日檢察官辦公室發言人透露，歐洲檢察官辦公室已經接手了對歐盟委員會主席馮德萊恩「輝瑞門」事件的調查，這案件可能涉及「干擾公共職能、破壞短信、腐敗和利益衝突」等罪名，但目前還沒有人受到指控。

美國《紐約時報》曝光稱，在歐盟與美國輝瑞公司（Pfizer）2021年商定新冠疫苗交易條款時，馮德萊恩私下通過短信與輝瑞行政總裁布拉進行了交流。因歐盟購買的疫苗數量遠遠超出所需，這筆交易的細節逐漸引起公眾關注。

一些透明運動人士和反對派試圖向歐盟委員會施加壓力，要求討論這筆交易。但馮德萊恩始終迴避這一問題，並拒絕公布與輝瑞CEO的短信內容。

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