馬克龍：邀普京出席G20峰會　須獲所有成員國同意

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）表明，在俄羅斯總統普京受邀參加11月在巴西舉行的二十國集團（G20）峰會之前，G20成員國必須對此達成一致。



法媒報道，馬克龍3月28日在巴西首都巴西利亞與總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）一起出席聯合新聞發布會時說，巴西要邀請俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）與會，「必須得到G20另外19個成員國的同意，這將是巴西外交部的工作。」

圖為2024年3月28日，巴西首都巴西利亞，巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）（右）會見法國總統馬克龍（Emmanuel Marcon）（左）。（Reuters)

巴西是本年度G20輪值主席國。

馬克龍說，與普京進行會議「是有幫助，而且必須進行」，不過他也警告，G20成員國在這一問題上的分歧，可能會導致邀請俄羅斯的計劃泡湯。

巴西對美國主導的孤立與懲罰俄羅斯的政策持反對立場，辯稱烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）和西方國家必須為俄烏戰爭負起一部分責任。

為避免被捕 普京去年缺席G20峰會

為避免政治責難和因國際刑事法院（ICC）的逮捕令被捕，普京去年沒有出席在印度新德里舉行的G20峰會。

2023年11月22日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）出席二十國集團（G20）領導人視像峰會。（Reuters）

盧拉2023年9月說，如果普京到里約熱內盧出席G20峰會，他「絕對不會」被捕。盧拉過後改變了說法，稱普京最終會不會被捕將由司法系統決定，而不是由巴西政府決定。

位於荷蘭海牙的國際刑事法院去年3月17日以戰爭罪為由，對普京發出逮捕令。它是根據《羅馬規約》（Rome Statute）向普京發出逮捕令。全球123個國際刑事法院成員國即日起，只要普京出現在境內就必須將他逮捕。但這些國家是否會執行還是個疑問。

圖為位於荷蘭海牙的聯合國國際法院，攝於2024年2月2日。（Reuters）

國際刑事法院主要對犯有滅絕種族罪、危害人類罪、戰爭罪和侵略罪的個人進行起訴和審判。

俄羅斯一再否認在烏克蘭犯下暴行的指控。

本文獲《聯合早報》授權轉載

