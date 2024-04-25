馬克龍演說警告「歐洲可能會消亡」　倡戰略自主

據法新社和「法蘭西24」網站消息，當地時間4月25日，法國總統馬克龍在巴黎索邦大學發表演講，再次強調「歐洲主權」的概念，敦促歐洲在能源、防務和經濟領域實現戰略自主。他警告說，現在的歐洲「存在消亡的可能」。



馬克龍表示，歐洲必須應對變化的世界所帶來的挑戰，並擴大其防禦規模。據他所稱，歐盟的武裝力量不足以應對俄烏衝突等全球威脅，「我們需要為自己建立一個可靠的歐洲防禦的戰略概念」。

法國總統馬克龍2024年4月25日在巴黎發表演說（Christophe Petit Tesson/Pool via REUTERS）

馬克龍表示，歐洲「可能會消亡，最終是否消亡將只取決於我們的選擇」。他重申，當今世界的「遊戲規則已經改變」，而歐洲卻「並沒有武裝自己來應對我們面臨的風險」。他補充說，未來十年，歐洲「被削弱甚至降級的風險極大」。

馬克龍支持「歐洲主權」的概念，呼籲歐洲國家在能源、防務和經濟方面實現戰略自主。

馬克龍呼籲歐洲各國在購買軍事裝備時應優先考慮歐洲供應商。他反問道：「如果我們不承擔起發展歐洲國防工業的責任，我們怎麼能建立我們的主權和自主權呢？」他還指出，歐洲「必須表明，自己永遠不會成為美國的附庸，也知道如何與世界上所有其他地區對話」。

馬克龍一直以來力推歐盟體制改革，還是「戰略自治」的支持者。他曾於2019年呼籲，「北約正經歷腦死亡」，不能再依靠美國來保衛歐洲，否則將「不再掌握自己命運」。他還對北約第五條款的有效性提出質疑。根據該條款，對北約一個成員國的攻擊將被視作對整個北約的攻擊。

去年1月，馬克龍受訪時稱，歐洲大陸正陷入「一場前所未有的危機」，俄烏衝突深刻動搖了歐洲的經濟模式。他當時重申，現在，歐洲國家面臨着抉擇：是成為美國或中國的附庸？還是走自己的道路？

去年4月，馬克龍對中國進行了國事訪問。訪華期間，馬克龍接受媒體訪問時再次強調，歐洲必須進一步推動戰略自主，成為中美之外的「第三極」。他指出，如果歐洲沒有戰略自主權，就有「退出歷史」的風險

在馬克龍發表最新講話之際，被外界稱作「歐洲大選」的歐洲議會選舉即將於今年6月舉行。歐洲議會選舉每五年舉行一次，本屆選舉將是英國「脱歐」後的首場歐洲議會選舉，被視為歐洲政治的「風向標」。

4月15日，法國總統馬克龍出席在巴黎舉行的蘇丹國際人道會議。（Reuters）

法新社提及，當前，馬克龍政府的民意支持度保持低迷，面臨尷尬局面。針對歐洲議會選舉的最新民意調查顯示，馬克龍領導的執政聯盟的支持率僅為10%多，遠低於極右翼政黨「國民聯盟」的30%左右，而社會黨排名第三，與馬克龍陣營差距不大。

對此，法國國家科學研究中心研究員、政治學家考特羅蒂（Bruno Cautrès）說，馬克龍領導的執政聯盟在歐洲議會選舉中甚至有可能排在社會黨之後，位列第三，「屆時，那將是一場真正的政治地震」。

對於馬克龍來說，歐洲議會選舉失利也意味着國內政治風險。法國「國民聯盟」此前已表示，如果馬克龍陣營慘敗，他們將要求解散議會。到那時，「國民聯盟」領袖瑪麗娜·勒龐將在2027年法國總統大選中挑戰馬克龍，爭取入主愛麗舍宮的機會。

雖然馬克龍在演講中並未提及選舉，但法新社援引分析人士的話表示，他明顯想介入選舉，他此次演講可謂是一份關於歐洲大陸未來的宣言。

「風險在於歐洲將經歷衰退，儘管我們做出了一切努力，但我們已經開始看到這一現象，」馬克龍補充道，「我們仍然進展緩慢，且雄心不足」。他呼籲建立一個「強大的歐洲」，一個「受人尊重」、可以「確保自身安全」並重新獲得「戰略自主權」的歐洲。

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