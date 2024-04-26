以軍只待一聲令下　以色列媒體：內塔尼亞胡已批准全面進攻拉法

以色列最大報《新消息報》（Yedioth Ahronoth）及以色列公共廣播公司4月25日稱，該國總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，又譯內坦亞胡）已批准以軍在加沙地帶南部城市拉法開展地面行動的計劃。



該報稱，以色列此舉旨在加大對巴勒斯坦極端組織哈馬斯（Hamas）施壓，迫其釋放在2023年10月7日突襲中擄走的以色列公民。此外以色列在戰爭爆發之初已稱要清剿哈馬斯分子，將哈馬斯逐出加沙。

報道稱預計以色列將「很快」開始從拉法撤走平民，為發動地面行動做準備。惟報道說，內塔尼亞胡尚未下達執行這項計劃的命令。

以色列公共廣播公司同日早些時候報道，以色列軍方當天在戰時內閣會議上說，已完成對拉法發起地面行動的準備。以國防軍總參謀長哈萊維（Herzi Halevi）說，在拉法的作戰計劃已提交給「政治層面」，軍方將在接到命令後行動。

以國營電台Kan報道，哈萊維已通知戰時內閣，稱已完成進攻拉法的準備。

休戰？以巴僵持中互相試探

以色列戰時內閣和保安內閣25日召開會議，討論可能對拉法發動的襲擊，以及推動停火的新嘗試，尋求讓被扣押在加沙100名人質，其中一些人據推測已死。

多家阿拉伯媒體稱，埃及代表團26日抵達以色列，推動以色列與巴勒斯坦哈馬斯達成停火協議。

巴勒斯坦極端組織哈馬斯（Hamas）加沙副首領哈亞（Khalil Al-Hayya）稱，如不會達成永久停火，不會接受暫時停戰。一名哈馬斯高級政治官員向美媒，組織願意與以色列達成5年或更長時間的休戰。

以色列電視台i24news於26日引述報道稱，哈馬斯最新提議是釋放33名人質。

另一方面，哈馬斯稱以軍即使攻入拉法，都不能消滅哈馬斯以及讓人質獲釋，此外組織亦堅持，釋放人質的安排必須與停火協議綑綁。

以巴衝突：2024年2月29日，在加沙地帶南部拉法，因以軍襲擊而逃離家園的巴勒斯坦人在拉法搭建帳篷避難。拉法與埃及邊境接壤。（Reuters）

恐成戰爭最慘一章

以巴自2023年10月7日以來陷入戰爭，以軍在加沙地帶由北向南發動地面攻勢，戰火蔓延至最南端的城市拉法，即難民最後一個避難所。

加沙人口約230萬，目前有逾150萬巴勒斯坦平民在拉法避難。國際社會擔憂，一旦以軍對拉法進攻，將造成更多人傷亡。

埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）在以色列公布拉法的計劃後，指責這是強迫遷移。

根據加沙衛生部門的數據，這場已打了7個月的戰爭，已導致逾3.4萬巴人死亡。