特朗普將美國校園挺巴示威與白人至上主義者暴力事件相提並論

在美國多所大學校園內抗議以色列在加沙地帶的戰爭，大體上和平進行。但美國前總統特朗普（Donald Trump）批評這些抗議活動充滿「巨大仇恨」，還說2017年發生的白人至上主義者種族暴力事件反而顯得「小兒科」。



2017年8月12日，白人至上主義者在維珍尼亞州夏洛茨維爾（Charlottesville）舉行遊行示威，與反對示威者發生暴力衝突，導致一人死亡、10多人受傷。當時特朗普是美國總統。

路透社報道，特朗普星期四（4月25日）說，現在正在大學校園裏發生的抗議活動糟糕得多。他重申了星期三（24日）在自家社媒平台Truth Social的講話稱，「夏洛茨維爾市發生的事是小兒科。與現在的情況相比根本算不了什麼，當時的仇恨程度沒有現在嚴重」。

特朗普還就校園抗議活動抨擊總統拜登（Joe Biden）說：「這是巨大的仇恨，但白宮裏的那個人卻無法談論此事，因為他不了解問題所在。他不了解我們國家正在發生什麼事。」

2024年4月24日，在美國德州奧斯汀，執法部門在德州大學帶走一名親巴勒斯坦示威者。（Reuters）

一名女子在夏洛茨維爾的暴力衝突中被汽車撞倒喪命，特朗普的反應使他的政府面臨一場政治危機。特朗普在這起致命暴力事件發生的幾天後說，白人至上主義者和反對示威者「雙方」都負有責任。

夏洛茨維爾暴力事件發生一年後，特朗普在社交媒體X（現改名為X）上發貼文說，這起白人至上主義者的示威活動「造成毫無意義的死亡和分裂」，並譴責一切形式的種族主義和暴力。

官司纏身的特朗普正力爭在11月5日總統選舉重回白宮，他已在3月確定為共和黨總統候選人，與尋求連任的拜登再次對決。

本文獲《聯合早報》授權轉載

