這是人類良知的共鳴，不是反猶太主義

近日，美國哈佛大學、哥倫比亞大學、麻省理工學院、馬里蘭大學等多所知名學府不斷爆發聲援巴勒斯坦的示威活動。在數百被捕的學生中，不只有聲援巴勒斯坦的穆斯林裔學生，還包括猶太裔學生。這些活動無一例外受到美國官方的批評。

美國總統拜登發聲明說：「最近幾天出現的針對猶太人的騷擾和暴力言論，這種公然的反猶主義應受譴責，也是危險的，它在大學校園或美國的任何地方都絕對沒有立足之地。」白宮發聲明說：「雖然每個美國人都有權利進行和平抗議，但針對猶太學生和猶太社區的暴力和人身恐嚇的言論是公然的反猶主義、不合情理且危險的。」

反猶太主義，這是美國官方人士給示威下的一個定義，也是警方進入校園逮捕大批學生的原因。

2024年4月24日，在美國德州奧斯汀，執法部門在德州大學帶走一名親巴勒斯坦示威者。（Reuters）

不分國界，公權力行事向來能引述法律條文和政策依據。但是如此聲勢浩大的示威活動背後，不全都是違法違規。學生們是基於發生在加沙的人間慘劇才採取相關行動的。人們應該反思的是為什麼他們的抗議能夠引發共鳴，而不是直接拋出一頂叫做反猶太主義的帽子。

反猶太主義被認為是對仇恨猶太人或猶太教的思想與行為的總稱。「主義」這個詞實在是過於龐大。即便是美國頂級學府的學子，有多少人能夠說得清什麼是主義、什麼是反猶太主義？

這些抗議的學生到底是在反對以色列的政策，還是反猶太主義，需要審慎區分。反對以色列和仇恨猶太人猶太教不能簡單劃等號，不是所有的反對以色列政策的行為都能夠得上反猶太主義。

這已經是一個訊息大爆炸的時代。人們從大眾傳媒、社交媒體中看到了去年以來加沙戰爭已造成三萬多加沙人死亡，看到了以色列如何在強力加持下讓加沙民眾深陷苦難。顛沛流離、居無定所、食不果腹是大部分加沙民眾的日常。斷壁殘垣、滿目瘡痍的加沙發生了太多的人間慘劇。

美國示威：圖為2024年1月8日，親巴勒斯坦示威者堵塞美國紐約市交通。（Reuters）

被摧毀的醫院，被射殺的平民，在這個傳媒如此發達的時代，哪怕萬里之外的地方，都能夠捕捉到加沙發生了什麼。對巴勒斯坦人的同情是人類良知的共鳴，這一共鳴不是基於什麼主義。阻止這樣的慘劇發生，是人類最樸素的情感。

那些穆斯林裔學生對加沙民眾困難有更加深層次的理解。他們的言辭表達可能是過激的，但是他們的初衷不見得就是仇恨猶太人仇恨猶太教。如果他們的心中真的有仇恨，那應該是仇恨以色列軍隊的暴行。

在學校搭帳篷集會示威，是表達自身立場和觀點的一種相對温和方式，他們大多是學生，不是暴徒，更不是哈馬斯。美國和以色列在政治上是同盟，將哈馬斯列為恐怖組織。這並不代表其他聲援哈馬斯的言論和聲音都是支持恐怖組織。

在面對猶太人問題上，美國有自身的特殊國情和政治正確，這可以理解。但是公平和正義不會被政治矇蔽。以色列極力將反猶太主義和對以色列國家政策的批評劃等號，這種依據政治需要作出的決定並不符合實情，正如參加示威活動的也有一部分猶太人，並不是所有猶太人都支持以色列當局的政策。謊言無論如何包裝都不會是真相。