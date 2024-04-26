以軍將攻加沙拉法　王毅接受卡媒採訪：中方堅決反對強制遷移巴人

外交部長王毅25日接受卡塔爾半島電視台（Al Jazeera）書面採訪時，曾就加沙衝突、紅海局勢發表意見。



當他被問及中方將可能採取什麼措施推動加沙立即停火時，王毅表示，當務之急，必須儘快推動實現停火止戰。不久前聯合國安理會通過了加沙衝突爆發以來的首份停火決議，應當得到有效執行，立即實現無條件和持久的停火。

其次，必須始終確保人道救援暢通無阻。中方堅決反對強制遷移巴勒斯坦平民和針對加沙民眾的集體懲罰，支持儘快建立人道救援機制，並持續向加沙地帶提供人道救援。

第三，必須防止衝突負面影響持續外溢，中方呼籲有關方面保持冷靜克制，避免緊張局勢進一步升級。

第四，必須及時糾正巴勒斯坦人民遭受的歷史不公。巴人一直未能實現民族合法權利是以巴問題的根源。只有真正落實「兩國方案」、政治解決各方合理安全關切，才能徹底走出以巴衝突的惡性循環。

2024年4 月7日，以軍從加沙地帶南部撤出了大部分地面部隊，巴勒斯坦民眾在南部的汗尤尼斯（Khan Younis）查看被摧毀的建築物。（Reuters）

談紅海局勢 王毅：升溫源於加沙衝突

當被問及如何看待紅海局勢升溫，王毅總結了中方四點立場。

一是襲擾過航紅海民船的行動應當停止，任何理由都不應成為攻擊平民的藉口。

二是國際社會應依法共同維護紅海水域航行安全，為緩和紅海緊張局勢發揮建設性作用。

三是紅海局勢升溫的根源是加沙衝突，應儘快在加沙實現停火止戰，從源頭遏止衝突的外溢擴大。

四是包括也門在內的紅海沿岸國家主權和領土完整應當得到切實維護。

王毅強調，關於中國海軍正在實施的護航行動，與當前紅海局勢無關。該行動經聯合國安理會授權，在亞丁灣、索馬里海域開展的護航任務。