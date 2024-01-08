加沙衝突或再打1年　中東戰爭會蔓延多遠？

以色列軍方預計與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）的戰爭可能持續一整年。從過去3個月來看，戰爭目前已蔓延至黎巴嫩、伊拉克、紅海及伊朗。



以軍無人機2日晚空襲黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）南部市郊，擊斃哈馬斯副主席薩利赫·阿魯里（Saleh al-Arouri）及哈馬斯武裝派系卡桑旅（Al-Qassam Brigades）的2名領袖後，真主黨6日首次回應事件，向以色列北部發射數十枚火箭。

圖為1月6日，加沙遭砲擊發生爆炸，遠處煙霧瀰漫。（Reuters）

自10月8日以來，以色列和真主黨（Hezbollah）及黎巴嫩其他派系之間的有限度衝突一直在邊境地區持續進行。由伊朗支持的伊拉克組織加大對美國軍事基地的襲擊，一直獲伊朗支持的也門胡塞武裝（Houthis）多次在紅海附近攻擊商船，還有極端組織ISIS認責的伊朗連環爆炸案等都在表明，在過去3個月內，以巴衝突正開始在中東地區不斷擴散。

這一切也表明，這場戰爭可能會在中東地區引發更大的衝突。如果各方無法達成停火協議或找到和平解決方案，中東戰爭可能會進一步擴大，其他國家和組織都有可能會加入戰爭，使得衝突擴散到更廣泛的地區。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）1月7日展開五天中東之行，他在卡塔爾首都多哈的新聞發布會上警告，以巴新一輪衝突很容易擴散，如果沒有協調一致的和平努力，加沙地帶衝突可能會蔓延到整個中東地區。