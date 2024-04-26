美國校園挺巴示威浪潮再升溫　部份大學取消畢業禮　法國也爆抗議

美國多間大學院校先後爆發支持巴勒斯坦示威活動，警察進入多個校園「清場」拘捕多人，據美媒指目前有16所高校出現示威活動，路透社統計合共有近550人被捕。在氣氛愈來愈緊張下，部份大學改為網上授課或取消預定的畢業禮。在美國以外，法國也有大學爆發挺巴示威，澳洲則有校園組織發聲支持。



美國政府要求示威者4月26日前達成協議，有大學憂示威活動影響5月應舉行的畢業禮決定選擇與警方合作，警方因而獲允入校清場，期間爆發肢體衝突。

2024年4月24日，在美國德州奧斯汀，執法部門在德州大學帶走一名親巴勒斯坦示威者。（Reuters）

愈來愈多大學爆發挺巴示威

綜合美媒報道，自4月18日以來，多間大學發生示威，包括哥倫比亞大學、耶魯大學、哈佛大學、麻省理工學院、德州大學奧斯汀分校、密歇根大學、 新墨西哥大學、加州大學柏克萊分校等。

↓ 喬治華盛頓大學出現挺巴示威 ↓

美國以外也有院校爆發示威，法國巴黎政治學院（Sciences Po University）出現支持巴勒斯坦示威，約150名學生在4月25日於校內抗議，警稱未有人受傷。

土耳其25所大學聯署發聲明支持示威活動，並譴責警方針對學生使用暴力。

澳洲墨爾本大學（Melbourne University）也有校內組織4月20日發聲明支持哥倫比亞大學的挺巴示威活動。

有多少人被捕？

路透社統計，上週美國各主要大學共逮捕了近550名與示威活動有關的人員。

首先爆發示威活動的哥倫比亞大學有超過100人被捕；埃默里大學（Emory University）有28人被捕；愛默生學院（Emerson College）超過100人被捕；南加州大學（University of Southern California）近100人被捕。

↓ 俄亥俄州立大學4月25日晚上有多人被捕 ↓

大學受到什麼影響？

哥倫比亞大學取消4月22日的面對面授課，改為網上教學，南加州大學則取消5月的主要畢業禮。

目前示威浪潮尚未有平息迹象，哥倫比亞大學讓警察進入校園清場的處理手法也備受質疑，校長遭受批評。