美國大學挺巴示威「遍地開花」　眾院議長建議出動國民警衛隊惹議

美國眾多大學不斷升級的挺巴勒斯坦示威活動震撼該國社會,美國共和黨籍(Mike Johnson)的眾議院議長提議派遣國民警衛隊處理。此舉或將讓越戰時期美國校園流血示威重演,情況令人擔心。



法媒稱,美國國會眾議院議長約翰遜的言論可能會在這個國家激起強烈的情緒,1970年國民警衛隊士兵殺害抗議越戰、手無寸鐵學生的事件,至今仍在不少人的記憶中。

南加州大學(University of Southern California)和德州大學(University of Texas)24日爆發示威,學生和全副防暴裝備的警察緊張對峙,20多人被拘。

這是最新一場執法部門和學生之間的對抗,學生對以色列與巴勒斯坦極端組織哈馬斯戰爭中死亡的平民人數不斷上升感到憤怒。

這一輪示威浪潮始於紐約哥倫比亞大學(Columbia University in the City of New York),上週大學當局召集警察平息猶太學生認為具有威脅性及反猶太主義的佔領,數十人被捕。

當天突訪訪哥倫比亞大學的約翰遜向記者說,如果示威活動沒有迅速遏制,那麼這將是「國民警衛隊出動的適當時機」。

2024年4月24日,美國眾議院議長約翰遜(Mike Johnson)在沒有事先公開的情況下訪問哥倫比亞大學,並在新聞發布會上發表講話,回應美國學生支持巴勒斯坦人的示威。(Reuters)

他表示,他打算要求美國總統拜登(Joe Biden)「採取行動」,並警告示威活動「把目標瞄準了美國的猶太學生」。

另一邊廂,白宮發言人讓-皮埃爾(Karine Jean-Pierre)表示,拜登支持言論自由。她告訴記者:「總統認為大學校園的言論自由、辯論和非歧視很重要。」

哈馬斯武裝分子2023年10月7日跨界突襲以色列造成約1170人死亡後,以色列對加沙發動報復性打擊,美國予以支持。但據加沙衛生部門稱,當地的死亡人數已超過3.4萬人,

學生示威者表示,他們聲援加沙地帶的巴勒斯坦人,並呼籲哥大和其他大學從與以色列有聯繫的公司撤資。示威者中也包括一些猶太學生,他們否認有反猶太主義事件。

親以色列的支持者和其他擔心校園安全的人卻指出有反猶太事件發生,並認為校園鼓勵恐嚇和仇恨言論。

德州州長:示威者應進監獄

在約翰遜訪問哥倫比亞大學之際,在奧斯汀的德州大學部署了配備防暴裝備的警察,數百名示威者高喊「打倒佔領」。

警方表示,他們已逮捕20多人,該州共和黨籍州長阿博特(Greg Abbott)敦促迅速予以懲罰。他在社群媒體上寫道:「這些示威者應該進監獄。」

他說:「在德州任何公立學院或大學,參加充滿仇恨的反猶太抗議活動的學生都應被開除。」

2024年4月24日,在美國德州奧斯汀,執法部門在德州大學帶走一名親巴勒斯坦示威者。(Reuters)

在洛杉磯,在數百名學生開始佔領南加州大學校園後,警方趕到了現場。學生們高喊「自由的巴勒斯坦」以及有爭議的口號「從河流到大海,巴勒斯坦將是自由的」,有些人將其解讀為摧毀以色列國。

校方稱將對外部訪客關閉校園,但課程和其他活動將繼續進行。

在耶魯大學(Yale University)、麻省理工學院(Massachusetts Institute of Technology)、加州大學柏克萊分校(University of California, Berkeley)、密歇根大學(University of Michigan)和布朗大學(Brown University)的學生們紛紛發起抗議。社交媒體流傳圖片顯示,哈佛大學有一個營地正在形成。

在示威者將自己封鎖在校園建築內後,加州州立理工大學洪堡分校的課程轉移到網絡上,其他校園活動也被取消。

紐約大學22日舉行的挺巴勒斯坦抗議活動中有130多人被捕;警方在明尼蘇達大學的一個營地拘留了9人。

2024年4月23日,美國紐約市,哥倫比亞大學校長向校內參加示威的學生設定離開抗議營地的死線,而午夜的限期已到,學生拆除他們的營地裝置。(Reuters)

美國全國廣播公司(NBC),聯邦調查局(FBI)正在與大學就反猶太威脅以及與持續抗議浪潮相關的可能暴力事件進行協調。

在約翰遜訪問哥倫比亞大學之前,學生和校方之間達成了不穩定的「休戰協議」。學生們在社交媒體上表示,學校原定於當地時間23日午夜為學生解散的最後期限,但隨着愈來愈多的人加入抗議,學校延長了48小時。

哥倫比亞大學種族隔離撤資組織者稱,在學校承諾不報警或國民警衛隊後,他們同意正在進行的談判。

該組織在社交媒體發文中說:「我們擔心哥倫比亞大學面臨傑克遜維爾州立大學(Jacksonville University)或肯特州立大學(Kent State University)大屠殺的風險。」

俄亥俄州肯特州立大學1970年的示威活動遭到國民警衛隊武力鎮壓,國民警衛隊向人群開槍,4名學生死亡、9人受傷。11天後,密西西比州傑克遜也發生警方與學生示威者對峙並開槍2死12人傷。